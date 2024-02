Arabia, che delusione il mercato di gennaio: Rakitic e Renan Lodi uniche scintille: l’analisi

Il calciomercato arabo di gennaio ha regalato poche emozioni: scopri tutti i colpi in entrata e uscita della Saudi Pro League

Solamente 5 mesi fa si chiudeva la sessione estiva del calciomercato e l’Arabia era stata la grande sorpresa con decine di colpi memorabili da tutta Europa. Dopo l’approdo di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr in inverno, lo hanno seguito decine di giocatori: da Neymar e Milinkovic-Savic, passando per Benzema, Kessié, Koulibaly, Brozovic, Firmino, fino a Mitrovic, Malcom, Demiral e il giovane Gabri Veiga.

Una campagna acquisti memorabile, che spaventò i club dei maggiori campionati europei, terrorizzati dall’idea di perdere uno dei propri talenti migliori per vederlo approdare nella Saudi Pro League. L’affare Veiga all’Al-Ahli a discapito del Napoli, fu uno dei più eclatanti di tutta l’estate, tanto da portare a feroci critiche nei confronti del giocatore.

In questi mesi ci siamo occupati del campionato arabo sulle pagine di Calciomercato.it e vi abbiamo raccontato settimana per settimana le vicende della lega. In testa alla classifica domina l’Al-Hilal del vice capocannoniere Mitrovic, seguito dall’Al-Nassr di CR7. Le partite, però, non hanno entusiasmato i tifosi in giro per il mondo, ne i calciatori in campo.

Arabia, che flop il mercato di gennaio: i colpi

Il mese di gennaio è stato tra i più discussi in Arabia, non solo per la Supercoppa Italiana ospitata, ma anche per la fuga dal campionato. Benzema, ad un passo dall’addio, prima che il caso rientrasse, ha riacceso i riflettori sulla lega. Lo stesso ha poi fatto Jordan Henderson, che è stato il primo calciatore approdato nella Saudi Pro League a scegliere di andare via, per firmare con l’Ajax.

Una tendenza che prenderanno anche altri giocatori? Anche Banega ha seguito le sue orme ed è tornato in Argentina e per settimane è stato fatto il nome di Demiral come possibile partente. Ma al di là degli addii, non sono comunque mancati gli innesti. Rispetto all’estate chiaramente il paragone non può assolutamente reggere.

Sono davvero pochissimi i giocatori noti che hanno deciso di approdare in Arabia nella sessione invernale di calciomercato e tra questi c’è Ivan Rakitic. L’ex centrocampista di Barcellona e Siviglia è approdato all’Al-Shabab a parametro zero e giocherà con Carrasco nella squadra più deludente fin qui della lega (11a in classifica ndr).

Regina del mercato, così come della lega è ovviamente l’Al-Hilal, che ha investito più di 20 milioni di euro per portare in squadra Renan Lodi. Il terzino sinistro brasiliano ad appena 25 anni ha scelto di salutare il Marsiglia per approdare nel miglior club arabo e vincere quasi sicuramente il campionato. Questo è stato anche l’unico colpo che per portata ha ricordato quelli visti in estate.

Dall’Al-Nassr all’Al-Ettifaq si è trasferito anche Seko Fofana, accostato persino al Napoli nel corso del mercato. Un trasferimento imprevisto, dato che ha lasciato il secondo posto in classifica per trasferirsi in una squadra ora in ottava posizione. Infine, decine e decine di prestiti di calciatori arabi molto meno conosciuti, che hanno cambiato squadra all’interno della lega. Affari di poco conto che non hanno richiamato all’attenzione e che rimandano l’occhio dei media all’estate quando scopriremo se l’Arabia tornerà a spaventare l’Europa.