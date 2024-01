La sfida eterna, Messi contro Ronaldo ancora una volta: dove vedere Al Nassr-Inter Miami in tv e in streaming

Domani pomeriggio, alle ore 19 italiane, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo si sfideranno di nuovo stavolta in occasione di un’amichevole fra Inter Miami e Al Nassr: ecco dove vedere la super sfida in tv e in streaming

Domani, nel tardo pomeriggio italiano, andrà in scena l’ennesimo capitolo di un’altra grandissima sfida che ha caratterizzato il calcio mondiale negli ultimi due decenni.

Parliamo del duello fra Lionel Messi, stella argentina, e Cristiano Ronaldo, asso del calcio portoghese. Il primo, campione del mondo nel 2022, si è aggiudicato anche l’ultimo Pallone d’Oro portandosi ancora più avanti nella corsa proprio al rivale lusitano che, però, ha staccato, e non di poco, in quanto a gol realizzati il collega in forza al club statunitense. Ora, al tramonto delle loro carriere, il primo gioca negli USA mentre il secondo in Arabia Saudita, ma entrambi, a loro modo, sono ancora profondamente decisivi per le loro squadre di appartenenza e il match di domani, un’amichevole proprio in terra araba, scriverà un nuovo capitolo di questa bellissima, affascinante e, a quanto pare, infinita storia fra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Ecco dove vedere in streaming e in televisione la sfida fra Messi e Ronaldo, fra l’Inter Miami e l’Al Nassr.

Al Nassr-Inter Miami: dove vedere la sfida

Il match fra l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e l’Inter Miami di Lionel Messi è in programma domani pomeriggio, giovedì 1 febbraio 2024, alle ore 19 italiane in Arabia Saudita. La compagine della Saudi Pro League ospita, per la sua tourneé internazionale, quella che ha come presidente David Beckham e come stella Lionel Messi. La sfida sarà disponibile in televisione su Apple Tv e allo stesso modo si potrà vedere in streaming sull’omonima applicazione.

I due, da quando Cristiano Ronaldo è in Arabia Saudita, si sono già affrontati in occasione di una partita amichevole con un All Star Team delle due squadre di Riad contro il PSG nel quale militava proprio Lionel Messi che, dopo la stagione in Francia, ha deciso di viaggiare oltreoceano per scegliere il progetto tecnico dell’Inter Miami con il quale sta impressionando in MLS.