Messi cade contro l’Arabia: Mitrovic e Malcom vincono la super amichevole tra Al-Hilal e Inter Miami

Lionel Messi perde contro gli arabi dell’Al-Hilal nell’amichevole giocata con il suo Inter Miami: il recap della super sfida giocata a Riyadh

Tempo di amichevoli in Arabia tra la capolista della Saudi Pro League, l’Al-Hilal, e l’Inter Miami che tornerà a giocare la MLS il prossimo 22 febbraio. In campo le stelle dei due team, che vivono due situazioni completamente opposte.

Da una parte i leader indiscussi del campionato arabo, primissimi con 7 punti di vantaggio sull’inseguitrice Al-Nassr. Dall’altra il club che nello scorso campionato americano ha chiuso al penultimo posto con 9 punti di distacco dai playoff. Una debacle disastrosa per la squadra di Messi e Busquets, che nel frattempo si è però rinforzata con l’arrivo di Luis Suarez.

L’ex attaccante del Barcellona si è riunito con il compagno di una vita e ha sfidato in amichevole la squadra dell’ultimo tassello che ha composto uno dei tridenti più forti della storia, l’Al-Hilal di un Neymar che non ha potuto, però, essere della partita per il grave infortunio che ha chiuso anzitempo la sua stagione.

Al-Hilal devastante, non perde mai: Messi non basta

Gli arabi dell’Al-Hilal non conoscono la parola sconfitta, dato che l’ultima volta che hanno perso è stata il 12 agosto del 2023 nella finale della coppa Araba, ai supplementari, contro l’Al-Nassr, con una squadra in piena rivoluzione di mercato. Da quel momento 3 pareggi e ben 26 vittorie, tra cui quella di ieri sera contro l’Inter Miami.

L’amichevole si è aperta con il gol, tanto per cambiare, del solito Mitrovic, protagonista di una stagione clamorosa. Il 29enne serbo, servito dal connazionale Milinkovic-Savic, ha sbloccato la partita al minuto 10, realizzando il suo sesto gol consecutivo e proiettandosi verso il rientro in campionato previsto per il prossimo 18 febbraio.

Pochissimi minuti e l’Al-Hilal trova anche il raddoppio con Al Hamdan che sigla un pesantissimo 2-0 prima ancora del quarto d’ora. La scossa per il team statunitense arriva dopo la mezz’ora con il gol, il primo in maglia Inter Miami, per Luis Suarez, alla sua terza partecipazione con gli americani, la seconda da titolare.

Nel finale di primo tempo il brasiliano Michael porta la gara sul 3-1, chiudendola almeno virtualmente. Il club a stelle e strisce però, rientra in campo con un piglio completamente diverso e in 1 minuto la pareggia. Al 54′ Messi trova il 3-2 su rigore e al 55′ serve l’assist per David Ruiz, classe 2004, che trova il pari. Un equilibro che resiste fino al minuto 88 quando, un altro dei grandi protagonisti in Arabia, Malcom, trova il definitivo 4-3.

Per l’Al-Hilal ennesimo successo che conferma l’incredibile stagione e proietta la squadra verso la super amichevole del prossimo 8 febbraio contro l’Al-Nassr. La particolarità? Il club di Cristiano Ronaldo sarà anche il prossimo avversario dell’Inter Miami il 1° febbraio. Questo vuol dire che assisteremo, forse per l’ultima volta nella storia, alla sfida tra CR7 e Messi. Appuntamento da non perdere.