Alcaraz alla Juventus, ecco il colpo last minute di Giuntoli: le reazioni social

La Juventus di Cristiano Giuntoli e Massimiliano Allegri, per la seconda parte di stagione, potrà contare anche su Carlos Alcaraz, giovanissimo centrocampista arrivato in prestito dal Southampton: ecco le reazioni social all’arrivo del calciatore argentino

La Juventus di Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli ha piazzato il colpo a sorpresa in queste ultime battute della finestra invernale di calciomercato.

I bianconeri infatti, nonostante i molti nomi che si sono fatti nei giorni scorsi, hanno spiazzato tutti portando alla Continassa un profilo di livello internazionale come Carlos Alcaraz, giovanissimo centrocampista argentino di proprietà del Southampton che, nei mesi scorsi, era finito sui radar anche dell’Inter di Beppe Marotta. Un colpo a sorpresa che può rappresentare un’incognita per molti, ma che sicuramente garantisce una profondità maggiore alla linea mediana della Vecchia Signora che, senza coppe internazionali, ora può giocarsi ancor più a viso aperto la sfida giornata dopo giornata con l’Inter, al momento in testa alla classifica del campionato italiano di Serie A. Quali sono state però le reazioni dei tifosi sui social? Andiamo a vedere alcuni tweet in merito.

Alcaraz alla Juventus: come hanno reagito i social

Il colpo Alcaraz da parte della Juventus di Cristiano Giuntoli ha avuto diversi risvolti su X con tweet di differente fattura l’uno dall’altro che hanno espresso pienamente quello che è il sentimento popolare in merito. C’è chi per esempio continua, lato Juventus, a non voler parlare di scudetto nonostante l’arrivo del calciatore dall’Inghilterra: “La storia che con Alcaraz ora la Juventus può davvero puntare allo scudetto è già stucchevole“.

C’è però anche chi ipotizza una mossa di Giuntoli proprio verso Allegri: “Che l’acquisto di Alcaraz sia veramente la prima mossa di Giuntoli per mettere in difficoltà Allegri? Investimento da 55 milioni (molto oneroso) per un giocatore dalle caratteristiche offensive cosa che come sappiamo non piace al nostro condottiero”. E poi c’è la consueta ironia. Nei giorni scorsi Allegri ha parlato di Djokovic e Sinner in relazione a Inter e Juventus e un utente, proprio in riferimento a questo, ha twittato: “La Juventus é Sinner o Djokovic? LUI risponde comprando Alcaraz. L’UOMO DA PRATO“.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET

La storia che con #Alcaraz ora la #Juventus può davvero puntare allo scudetto è già stucchevole — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) February 1, 2024

La Juventus é Sinner o Djokovic? LUI risponde comprando Alcaraz. L’UOMO DA PRATO. pic.twitter.com/Jer7ThoBpT — Francesco Maccario (@lamascheraaa) January 30, 2024

Il #Southampton, che cede in prestito #Alcaraz alla #Juventus, resta uno dei club più interessanti a #Soulé. Scenario da monitorare durante la sessione estiva del #calciomercato, considerato che l’argentino resterà al #Frosinone fino al termine della stagione. — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) January 31, 2024