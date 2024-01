Lazio, un giocatore è ‘scomparso’: Lotito non la prende bene

Un giocatore della Lazio sembra ormai essere sparito dai radar: nel 2024 ha giocato pochissimo, Sarri non lo vede, Lotito non la prende bene.

Sembrava poter essere un vero e proprio punto di riferimento di questa Lazio anche nel 2024, ma da qualche tempo a questa parte è, di fatto, scomparso dai radar. Per lui in questo inizio di anno soltanto 45 minuti contro l’Udinese e nient’altro: solo tanta panchina.

La decisione di Maurizio Sarri ha spiazzato tutti quanti, con l’allenatore toscano che non sembra più vederlo come un punto di riferimento per questa compagine bianconceleste, soprattutto dopo il primo tempo contro l’Udinese che, il 7 gennaio scorso, non è parso all’altezza del talento del ragazzo.

Adesso il futuro di Kamada sembra essere più incerto che mai. Difficile, anzi impossibile, che il ragazzo nella sessione invernale di mercato, che finirà tra poco più di 24 ore, possa cambiare maglia ma, tuttavia, allo stesso tempo, il suo futuro è più nebuloso che mai.

Lazio, Kamada gioca pochissimo: non trova spazio con Sarri

L’edizione odierna de Il Messaggero parla proprio del giapponese, autore di una rete con la Lazio quest’anno, e del fatto che sia Lotito sia Fabiano potrebbero storcere il naso per il trattamento che il tecnico dei biancocelesti sta riservando al giapponese.

Staremo a vedere se nelle prossime settimane troverà più spazio all’interno della Lazio, con la finestra estiva che potrebbe essere l’occasione buona per farlo partire. Kamada, dall’altra parte, si giocherà le sue chance in questi mesi nella speranza di trovare più spazio all’interno delle rotazioni del tecnico toscano, con la consapevolezza che i gol nelle gambe ce li ha, come ha dimostrato all’Eintracht Francoforte, dove nella scorsa stagione ne ha segnati ben 16.