Intreccio Napoli-Milan: via Osimhen, ecco il nuovo bomber

Blitz del club di Aurelio De Laurentiis che inizia a programmare l’era post Victor Osimhen

Si sta per chiudere senza colpi nel reparto arretrato il calciomercato del Napoli in questo gennaio. Dopo la fumata nera per l’affare Perez con l’Udinese, il club azzurro ha deciso di tenersi stretto Ostigard e rimandare alla prossima estate nuovi investimenti per la difesa.

Il prossimo, infatti, sarà un mercato che vedrà il club partenopeo in prima fila. Nonostante il rinnovo dello scorso dicembre, è più che probabile che al termine della stagione si chiuda l’avventura di Victor Osimhen in Campania. Con il nuovo accordo è stata infatti fissata una clausola rescissoria da 130 milioni di euro, una cifra altissima ma che difficilmente scoraggerà i ricchi club inglesi a prendere d’assalto l’attaccante nigeriano. Un bottino consistente che consentirà al presidente Aurelio De Laurentiis di ‘ristrutturare’ l’organico azzurro dopo un’annata fin qui deludente.

Ci sarà tanto lavoro dunque per il Napoli che, oltre a dover individuare almeno un paio di nuovi centrali di difesa, dovrà rimpiazzare pure l’addio di Piotr Zielinski a parametro zero e promesso sposo dell’Inter. A questi si aggiunge poi la ricerca di un nuovo centravanti di peso, capace di poter raccogliere la durissima eredità di Osimhen. Un nome che continua ad essere accostato a tal proposito alla formazione azzurra, e che tanto bene sta facendo nel campionato italiano, è quello della rivelazione del Bologna: Joshua Zirkzee.

Calciomercato Napoli, blitz per soffiare Zirkzee al Milan

Stando a quanto riportato da ‘Radio Radio’, il Napoli si sarebbe già mosso nelle scorse ore per Zirkzee con un vero e proprio blitz di calciomercato.

De Laurentiis avrebbe infatti incontrato i procuratori dell’attaccante all’interno di un hotel 5 stelle. L’obiettivo del Napoli è quello di anticipare le mosse per beffare l’enorme concorrenza sul fortissimo centravanti olandese, nel mirino ad esempio del Milan. Potendo contare su un incasso da 130 milioni di euro, dettato dal probabile addio di Osimhen, il club azzurro ha intenzione di sorprendere i rivali rossoneri con un’offerta convincente sia per il Bologna che per lo stesso calciatore. Trattativa, ovviamente, con vista sulla prossima stagione.