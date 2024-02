Da Pioli alla società passando anche per gli arbitri: come sta veramente il Milan

Il Milan di Stefano Pioli sta vivendo un momento particolare dopo il pareggio interno contro il Bologna di Thiago Motta: andiamo a vedere le reazioni social sul momento della squadra rossonera

Il Milan di Stefano Pioli si trova attualmente al terzo posto nel campionato italiano di Serie A. I rossoneri, reduci dal pareggio a San Siro contro il Bologna di Thiago Motta, stanno vivendo un momento particolare con una continuità di risultati che manca e una prima parte di stagione abbastanza deficitaria che ha compromesso gran parte delle velleità e degli obiettivi stagionali che erano prefissati ad agosto durante la finestra di calciomercato estiva.

Sì perché il Milan, dopo la partenza di Sandro Tonali, ha investito tanto nella campagna trasferimenti e ha portato a Milano giocatori di altissimo livello che stanno facendo molto bene, ma che non sembrano bastare per tornare in corsa per il tricolore. E la colpa di chi è? Alcuni hanno puntato il dito contro la nuova dirigenza, soprattutto nella figura di Giorgio Furlani, mentre altri, la maggior parte, se l’è presa e se la sta prendendo con Stefano Pioli, allenatore del Diavolo etichettato, da molti, come a fine ciclo con i colori della compagine meneghina.

Che cosa sta succedendo al Milan: le reazioni social

Sui social in molti hanno commentato e argomentato la situazione che sta vivendo il Milan ponendo sul piatto diversi punti di vista. Un fan per esempio ha twittato così: “Ormai va di moda sminuire la rosa del Milan per proteggere mediaticamente un allenatore che è arrivato a fine ciclo da un anno. Il concetto di fondo è uno solo: giocare uomo contro uomo a tutto campo per 9 mesi di stagione non è una scelta strategica. E’ follia pura“.

Un attacco diretto a Stefano Pioli, ma ci sono altre campane. Alcuni sostenitori del Diavolo infatti più indirizzati verso alcune decisioni arbitrali e la rivalità contro i cugini dell’Inter: “Ripetiamolo ancora una volta, numeri alla mano: Qual è la squadra che sta maggiormente beneficiando delle decisioni arbitrali? L’Inter. Qual è la squadra maggiormente penalizzata? Il Milan”.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET SULL’ARGOMENTO

Ripetiamolo ancora una volta, numeri alla mano: Qual è la squadra che sta maggiormente beneficiando delle decisioni arbitrali? L’Inter. Qual è la squadra maggiormente penalizzata? Il Milan. pic.twitter.com/Q2yQa6k8nY — RobertdeNico (@robertdenico1) January 30, 2024

Ormai va di moda sminuire la rosa del Milan per proteggere mediaticamente un allenatore che è arrivato a fine ciclo da un anno.

Il concetto di fondo è uno solo: giocare uomo contro uomo a tutto campo per 9 mesi di stagione non è una scelta strategica. E' follia pura — Max Bambara (@MaxBambi7) January 30, 2024

#Capello: "Il #Milan è la seconda rosa più forte, supera la Juventus. Dove la società ha sbagliato? Il Milan aveva Calhanoglu, #Kessie, #Bennacer e #Tonali. Quello era il centrocampo più forte d’Italia e i rossoneri lo avevano in casa. Non è rimasto quasi nessuno" [@Gazzetta_it] — Diletta Filoni (@filoni_diletta) January 31, 2024

Ci sono ancora 16 partite di campionato.

Una competizione europea da disputare.

Nulla è perduto.

Chiedo rispetto.

E chiedo al gruppo @acmilan,da #Pioli alla squadra,di isolarsi e non ascoltare niente e nessuno.

Non diamola vinta a chi vuole il Nostro male.

Forza ragazzi.

🔴⚫️ pic.twitter.com/MZEYMZtco9 — Milan memories (@MemoriesMilan) January 30, 2024