Xavi shock contro il Barcellona: “Ti fanno sentire inutile”

Attacco durissimo al Barcellona da parte di Xavi: “Ti fanno sentire inutile”

Al termine della stagione il mercato degli allenatori sarà particolarmente animato. Perché tanti tecnici hanno già annunciato che lasceranno i propri club e tutta Europa sarà interessata.

Klopp ha già detto che saluterà il Liverpool, mentre in casa Bayern Monaco è incerto il futuro di Tuchel. In Serie A aleggia un grosso punto interrogativo per quanto riguarda Milan, Napoli e Roma e anche il Barcellona ha annunciato un cambio alla guida. Perché Xavi ha ufficializzato il suo addio a fine stagione e nella conferenza stampa odierna, precedente alla sfida contro l’Osasuna, il tecnico ha rincarato la dose. “Penso che il lavoro non sia stato valorizzato abbastanza e questo mi logora. Questa è la mia sensazione. Non è perché non sopporto la pressione” ha dichiarato Xavi.

Una decisione, sottolinea il tecnico, presa tempo fa: “L’ho annunciata adesso perché avevamo bisogno di una reazione e di più entusiasmo. Dobbiamo continuare. Penso che sia la cosa migliore perché i tifosi del Barcellona avevano bisogno di una reazione. Ho preso questa decisione molto tempo fa. Non escludo un ritorno, sono un uomo del club, ma ora penso che non abbiano più bisogno di me”.

Barcellona, Xavi duro: “Ti fanno sentire inutile”

“Penso che il lavoro non sia valorizzato” ha affermato l’allenatore spagnolo nel corso della conferenza stampa.

Poi la frase shock. L’allenatore ha rimarcato e insistito sul fatto che allenare il Barcellona finisce per risultare spiacevole. “Io mi sento così. Ti fanno sentire inutile ogni giorno. Parlando con Guardiola me lo aveva già detto. È successo anche con Valverde. Ho visto Luis Enrique soffrire. Dobbiamo riflettere su questa cosa. Abbiamo un problema, sembra che tu stia rischiando la vita in ogni momento. Ecco perché dico che è crudele, non è divertente. Spero, da tifoso del Barcellona, ​​nell’unità. L’ho già chiesto nella mia presentazione, ma ora più che mai”.