Barcellona, Xavi ai saluti: il nome del sostituto fa discutere

Il Barcellona affronterà il Real Madrid nella finale della Supercoppa ma a tenere banco in casa blaugrana è la futura guida tecnica

Il Barcellona non sta attraversando un periodo particolarmente felice. Il club blaugrana, nonostante una finale di Supercoppa di Spagna da disputare domenica a Riad contro i rivali di sempre del Real Madrid, è squassato da profondi contrasti interni causati in gran parte, almeno questa è la tesi prevalente, da una crisi economica che non ha precedenti nella storia della società.

Alla radice del malessere che serpeggia all’interno della società e, pare, nello spogliatoio, sono i risultati che in questa stagione non sono stati, almeno finora, in linea con le ambizioni e le aspettative di tutto l’ambiente. La classifica in campionato è tutt’altro che esaltante: Lewandowski e compagni occupano il terzo posto in Liga a sette punti di distacco dal tandem di testa composto da Real Madrid e dal sorprendente Girona.

Barcellona, Deco ha scelto il sostituto di Xavi: è un suo illustre connazionale

Per questo motivo circola da qualche settimana la voce secondo cui la panchina di Xavi sia sempre più a rischio. Forse non da subito, ma con ogni probabilità in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo del Barca, l’ex centrocampista portoghese Deco, in caso di fallimento su tutta la line avrebbe già individuato l’alternativa: si tratta di un suo grande amico e illustre connazionale, che da anni sta lavorando alla grande alla guida del Porto.

Stiamo parlando di Sergio Conceicao, ex ala destra di Lazio ed Inter che dopo quasi sette anni sulla panchina dei Dragoni avrebbe una gran voglia di tentare una nuova esperienza. E il Barcellona rappresenta un’opzione di altissimo livello, a maggior ragione in virtù della presenza di una persona di sua fiducia come Deco. secondo il portale ‘todofichajes.com’ Conceicao non sarebbe però la prima scelta del presidente Laporta il cui sogno, forse destinato a rimanere chiuso in un cassetto, porta il nome di Jurgen Klopp. Le prossime settimane in casa blaugrana saranno più bollenti che mai.