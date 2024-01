Klopp annuncia l’addio a Liverpool: “Sono a corto di energie”

Arriva un nuovo scossone in Premier League. Jurgen Klopp ha annunciato la decisione di lasciare il Liverpool al termine della stagione

Nella mattinata di oggi si è consumato un vero e proprio terremoto nel cuore dei tifosi del Liverpool, giunti al passo d’addio con Jurgen Klopp. Il manager tedesco, che ad Anfield ha costruito la straordinaria storia recente del club, ha già annunciato la chiusura del rapporto con i ‘Reds’ in vista della prossima estate.

Con un video sui canali social ed un comunicato ufficiale è arrivato l’annuncio della separazione al termine dell’attuale annata, dopo una militanza che partiva dal lontano 2015. Lo stesso Klopp ha svelato il tutto dicendo: “Posso capire che sia uno shock per molte persone in questo momento, quando lo senti per la prima volta, ma ovviamente posso spiegarlo o almeno provare a spiegarlo”.

Il tedesco è quindi entrato nel dettaglio: “Amo assolutamente tutto di questo club, amo tutto della città, amo tutto dei nostri tifosi, amo la squadra, amo lo staff. Amo tutto. Ma il fatto che io prenda comunque questa decisione dimostra che sono convinto che sia quella che devo prendere. Il fatto è che sono a corto di energie. Adesso non ho problemi, ovviamente, lo sapevo già da tempo che prima o poi avrei dovuto annunciarlo, ma ora sto assolutamente bene”.

A message to Liverpool supporters from Jürgen Klopp. pic.twitter.com/l7rtmxgOzt — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

Liverpool, Klopp ha annunciato l’addio: i retroscena

Un lungo intervento di Klopp che ha spiegato: “So che non posso fare il lavoro ancora e ancora e ancora e ancora. Dopo gli anni che abbiamo passato insieme e dopo tutto il tempo che abbiamo trascorso insieme e dopo tutte le cose che abbiamo passato insieme, il rispetto è cresciuto, l’amore è cresciuto e il minimo che ti devo è la verità: e questa è il verità”.

Si è rivolto quindi direttamente al Liverpool e ai tifosi il manager tedesco che si è soffermato anche su un retroscena: “L’avevo detto alla società già a novembre. Noi siamo il Liverpool, abbiamo affrontato cose più difficili insieme. Facciamone un punto di forza. Sarebbe davvero fantastico. Spremiamo tutto da questa stagione e avremo un’altra cosa di cui sorridere quando guarderemo indietro nel futuro”.