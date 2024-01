Milan, dal colpo last minute al rinforzo di febbraio: scelta fatta sul difensore

Le ultime sul possibile colpo in difesa per il Milan. Poche ore e sapremo la verità sul mercato del Diavolo: Pioli potrebbe non essere accontentato

Il calciomercato volge al termine. Mancano davvero poche ore alla chiusura e il Milan non è ancora riuscito a mettere le mani su un nuovo centrale.

Stefano Pioli si augurava di accogliere un difensore dopo gli infortuni di Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Pierre Kalulu, ma il rischio che il Diavolo chiuda la sessione senza un altro colpo è sempre più elevato. Il tempo stringe e in questo momento non c’è alcuna trattativa davvero calda, anche se Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada stanno continuando a setacciare il mercato alla ricerca di un’opportunità.

Il Milan fa trapelare di non avere alcuna intenzione di investire tanto per farlo e c’è dunque la possibilità concreta che si resti così. L’emergenza d’altronde volge al termine e da febbraio Stefano Pioli tornerà a riabbracciare i centrali che in questo momento sono in infermeria. Per il tedesco non manca molto (tra una ventina di giorni), poi toccherà all’inglese e al francese.

Il Milan era pronto ad investire per Alessandro Buongiorno, che aveva dato la sua disponibilità al trasferimento in rossonero, ma non c’è stata l’apertura del Torino, intenzionato a vendere il calciatore in estate.

Calciomercato Milan, il punto sul possibile colpo last minute

Il calciomercato, però, non è chiuso e i rossoneri continueranno a provarci. L’obiettivo è quello di trovare un calciatore pronto fin da subito e che possa arrivare al Milan in prestito. Una missione per nulla semplice.

La pista Demiral non è chiusa del tutto, ma resta più che complicata per i costi, ma soprattutto per la mancata apertura degli arabi alla cessione. Domani capiremo se dall’Inghilterra tornerà a scaldarsi qualche strada seguita nei giorni scorsi: Kiwior e Lenglet sono stati cercati ma l’Arsenal e l’Aston Villa non hanno aperto al prestito. Sullo sfondo restano Chalobah del Chelsea e Godfrey dell’Everton. Poche ore per capire se potrà venir fuori una sorpresa, o se Pioli dovrà stringere i denti ancora per qualche partita con i soli Kjaer, Gabbia e Simic.

Pellegrino, infatti, è pronto a far le valigie, con la Salernitana che si è inserita nella cosa a cui partecipano Sampdoria e Verona. Senza dimenticare la possibilità Losanna, dove possono finire anche Bartesaghi e Traore.