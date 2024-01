Marco Pellegrino ha le idee chiare: ecco il futuro del difensore del Milan che tanto piace in Serie A

Marco Pellegrino è ad un passo dal lasciare il Milan: il difensore, in questo senso, sembra avere le idee chiare. Ecco dove andrà.

Sembra essere sempre più vicino l’affare che porterà, almeno temporaneamente, Marco Pellegrino lontano dal Milan, con il ragazzo argentino classe 2002 che dovrebbe lasciare in prestito il club rossonero per rimanere in Serie A, ma in club che possa garantirgli più spazio, a differenza di quanto successo in questa prima parte di stagione alla corte di Stefano Pioli.

In questo senso la concorrenza per il ragazzo era parecchia, con l’Hellas Verona che continua il pressing nei confronti del club milanese, il quale sembra essere sempre più convinto di cedere in prestito il ragazzo alla squadra allenata da Marco Baroni. Sul ragazzo, però, si continua a registrare l’interesse della Sampdoria, in Serie B, ma al momento gli scaligeri risultano in forte vantaggio.

Calciomercato Verona, Marco Pellegrino del Milan vicino: ruolo, età, caratteristiche

Marco Pellegrino al Verona sembra essere un affare in dirittura d’arrivo, con il forte difensore centrale mancino che, dopo una sola presenza in campionato ed un paio di partite con la Primavera del Milan, lascerà i rossoneri con la formula del prestito. Il duplice obiettivo dell’Hellas è, infatti, quello sia di rinforzare il reparto arretrato con un giovane di qualità ma molto sfortunato in questa prima parte di stagione a causa di una lunga serie di infortuni, e allo stesso tempo dare la possibilità a questo giocatore, il cui contratto scadrà nel 2028, di trovare trovare continuità di utilizzo, dopo una prima parte di annata, di fatto, passata ai margini della rosa.

Un rinforzo che sicuramente potrebbe fare comodo alla compagine scaligera, che avrà il compito di valorizzare l’ex difensore centrale mancino del Platense su cui i rossoneri avevano scommesso in estate.