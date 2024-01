Lecce, nuovo colpo ‘alla Umtiti’ in arrivo? Corvino porta il difensore

Nuovo colpo ‘alla Umtiti’ del Lecce di Corvino? Ecco il difensore che piace tantissimo ai salentini, arriva dalla Scozia.

Pantaleo Corvino sta per ripetersi: dopo aver portato Umtiti l’anno scorso al Lecce, infatti, l’ottimo direttore sportivo dei salentini sembra essere ormai pronto a chiudere un altro affare davvero molto importante e, soprattutto, conveniente per i pugliesi. Stiamo parlando del rinforzo in difesa tanto atteso da parte di D’Aversa e che potrebbe dare una grossa mano al reparto, con l’obiettivo di allontanare ancora di più la zona calda della classifica, ossia quella della retrocessione, che al momento è distante soltanto tre punti.

Perchè si tratterebbe di un colpo come quello dell’anno passato con Umtiti? Questa volta il giocatore in questione è Lagerbielke del Celtic, difensore centrale classe 2000 in grado di giocare sia sul centro-destra sia sul centro-sinistra in un’ipotetica linea a 4, ma anche di ricoprire tutti e tre i ruoli della retroguardia in una difesa a 3. Sembra essere stata una trattativa complessa, quella per il difensore svedese, ma che alla fine dovrebbe dare esito positivo.

Calciomercato Lecce, piace Lagerbielke del Celtic: nuovo colpo ‘alla Umtiti’?

La formula del trasferimento di Legarbielke al Lecce dovrebbe essere quella del prestito secco, con il club scozzese che dovrebbe contribuire a pagare parte dell’ingaggio del ragazzo. Un colpo davvero molto importante per rinforzare la retroguardia salentina e, soprattutto, non intaccare di fatto le casse della società, da sempre molto attenta per quanto concerne il bilancio.

A distanza di circa un anno e mezzo, infatti, si è compiuto di nuovo un affare che ha portato un giocatore importante di caratura internazionale come lo svedese in Puglia: Corvino, ancora una volta, ha dimostrato di essere davvero molto bravo a saper creare ed allo stesso tempo sfruttare queste occasioni che, sia in estate che a gennaio, possono accadere.