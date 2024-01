Lautaro raggiunge Icardi e i social esplodono: “Mi chiedo come sia possibile”

Lautaro Martinez, con il gol realizzato a Firenze, ha eguagliato Mauro Icardi nella storia dell’Inter con 124 reti messe a segno in partite ufficiali: andiamo a vedere le reazioni social sul Toro da Bahia Blanca che, in nerazzurro, ha, in qualche modo, preso il posto dell’ex capitano

L’Inter di Simone Inzaghi è una squadra con tante certezze in mezzo al campo, una su tutte è rappresentata dal suo capitano nonché capocannoniere: stiamo parlando di Lautaro Martinez, centravanti argentino arrivato a Milano nell’estate di calciomercato del 2018. Il bomber di Bahia Blanca approdò in maglia nerazzurra quando, sulla panchina, c’era ancora Luciano Spalletti e al centro del fronte offensivo e capitano Mauro Icardi. Connazionale di Lautaro, Maurito era una garanzia per la Beneamata fino agli accadimenti di gennaio e febbraio del 2019 che portarono Icardi fuori dal progetto tecnico e lasciarono sempre più spazio a Lautaro Martinez il quale, prima con Antonio Conte e poi con Simone Inzaghi, è diventato stagione dopo stagione una bandiera dell’Inter e dell’interismo tanto da raggiungere, proprio nell’ultima trasferta di Firenze, Mauro Icardi per numero di gol realizzati con la casacca della Beneamata.

Lautaro impatta Icardi per i gol segnati con l’Inter: le reazioni social

Lautaro Martinez è già un punto fermo della storia recente, e non solo, dell’Inter. Il capitano della squadra nerazzurra ha pareggiato Mauro Icardi ed ora punta a superarlo toccando quota 125 gol segnati con la maglia della Beneamata e via di seguito. Il confronto fra i due attaccanti argentini non è mai stato un argomento così attuale in casa meneghina, ma con la parità di gol segnati nella storia dell’Inter su X, meglio conosciuto come Twitter, molti fan si sono scatenati sul paragone in questa sorta di ‘passaggio di testimone’ fra due capitani e attaccanti della storia dell’Inter, da Mauro Icardi a Lautaro Martinez.

Un tifoso per esempio ha affermato: “Icardi 124 in 219 Lautaro 124 gol in 266 Ancora mi chiedo come sia possibile che Icardi abbia fatto gli stessi gol di Lautaro con quasi 50 partite in meno e con quella squadra che aveva dietro“. Un elogio di Icardi, ma c’è chi la pensa diversamente: “Chissà cosa sarebbero stati insieme per tanti anni all’Inter. Una cosa è certa: Lautaro ha già superato Icardi“.

ANDIAMO A VEDERE I TWEET

Letto paragoni tra Lautaro e Icardi.

Il primo per carità è bravo, lo soffro pure, ma Icardi era ed è un'altra cosa. Rispettate il Re pic.twitter.com/TZEoJs94vU — Oluwadamilola (@0luwafikayomii) January 29, 2024

Icardi ha un gol ogni 141', Lautaro uno ogni 147'. Pesiamo, dunque, la differenza. Nel primo anno le presenze di Lautaro sono quasi tutte da subentrante; con Conte diventa solitamente il primo ad uscire.

E in ogni caso non è mai stato il riferimento principale in avanti, finora. https://t.co/2GlKSYxHch — Andrea (@il_prof_13) January 30, 2024

Icardi 124 in 219 Lautaro 124 gol in 266 Ancora mi chiedo come sia possibile che Icardi abbia fatto gli stessi gol di Lautaro con quasi 50 partite in meno e con quella squadra che aveva dietro — LemonTommy (@TommyS1116) January 29, 2024

248 gol nerazzurri in una foto.

124 a testa.

Due argentini.

Due capitani.

Un numero 9. Un numero 10. Chissà cosa sarebbero stati insieme per tanti anni all'Inter. Una cosa è certa: Lautaro ha già superato Icardi. #FCIM pic.twitter.com/CXMCF5iT0X — Raffaele Caruso (@raffaelecaru) January 28, 2024