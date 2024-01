La Juventus a caccia disperata di un centrocampista e sui social: “Aveva ragione De Laurentiis”

La Juventus di Massimiliano Allegri, sabato pomeriggio, non è andata oltre il pareggio contro l’Empoli di Davide Nicola e sta correndo ai ripari in questi ultimissimi giorni di calciomercato per dare un centrocampista al tecnico livornese: andiamo a vedere che cosa sta succedendo

La Juventus di Massimiliano Allegri, sabato pomeriggio, ha perso punti importanti all’Allianz Stadium contro l’Empoli di Davide Nicola. Un pareggio pesante, in senso negativo, per la Vecchia Signora che si è trovata di nuovo alle spalle dell’Inter di Simone Inzaghi nella classifica del campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri infatti, domenica sera, hanno battuto la Fiorentina e si sono riportati in vetta in vista del match della prossima settimana proprio fra le due compagini in testa alla Serie A. Nel frattempo ci sono gli ultimissimi giorni di calciomercato con la frenesia delle ultime trattative e con la Juventus che, da ieri sera, sembra stia accelerando per fornire a Massimiliano Allegri un centrocampista esperto in grado di dare più profondità alla rosa. Non solo, l’immobilismo, oltre Djalò, di queste settimane sembra anche aver stizzito qualche fan che si è voluto sfogare sui social.

Il calciomercato della Juventus non decolla e i tifosi mugugnano

La gestione adottata finora da Cristiano Giuntoli sembra aver infastidito qualche tifoso in sede di calciomercato. Pochissimi colpi e una politica di mantenimento che non sembra andare giù a tutti come testimoniato da alcuni tweet apparsi su X. Ce n’è uno per esempio che recita: “Il 16 gennaio scorso Giuntoli dichiarava che il mercato sarebbe finito con Djaló, anche se era chiaro che la coperta a centrocampo fosse troppo corta per non correre ai ripari. Ecco, perché questi cambi improvvisi di strategie a 3 giorni dalla chiusura del mercato?!“.

Ma non solo, c’è chi addirittura è andato oltre prendendo spunto dalle parole di De Laurentiis di qualche tempo fa: “Dopo luglio/agosto/settembre e ora aggiungiamo gennaio continua il lavoro di immobilismo totale del super pagato Giuntoli alla Juventus nessun centrocampista arrivato Aveva ragione De Laurentiis quando diceva che era abituato a stare in branda“.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET SULLA GESTIONE DI GIUNTOLI ALLA JUVENTUS

Il 16 gennaio scorso #Giuntoli dichiarava che il mercato sarebbe finito con Djaló, anche se era chiaro che la coperta a centrocampo fosse troppo corta per non correre ai ripari. Ecco, perché questi cambi improvvisi di strategie a 3 giorni dalla chiusura del mercato?! — Passione Gobba (@PassioneGobba) January 30, 2024

Tek-Perin

Weah-Comenencia Cambiaso-X

Bremer-Djalo X-Huijsen

X-Miretti Fagioli-Barrenechea Hans-Nonge

Hasa-Chiesa-Illing-Soule

Vlahovic -Kaio-Yildiz

Giuntoli vedi di completare quelle X — DARVIN HAM TI DEVI LEVARE DAI COGLIONI (@HeyAmicoDelSole) January 30, 2024

Dopo luglio/agosto/settembre e ora aggiungiamo gennaio continua il lavoro di immobilismo totale del super pagato #Giuntoli alla #Juventus nessun centrocampista arrivato

Aveva ragione #DeLaurentis quando diceva che era abituato a stare in branda pic.twitter.com/L4w9Btrn50 —  Paradise Ebbasta  (@ParadiseEbbasta) January 30, 2024

Giuntoli ha speso tutto il budget che gli ha dato la Juve nel comprare i libri di antologia e algebra ai nuovi minorenni per la next gen e adesso si ritrova senza neanche gli spicci per prendere il più lurido dei centrocampisti sulla piazza a me viene da piangere — L’Agnelliano (@umbasdeez) January 30, 2024