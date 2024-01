Contropartita più 27 milioni: il Milan anticipa Juve e Inter

Il Milan ha le idee chiare per il mercato: c’è un obiettivo in cima alla lista della spesa della dirigenza rossonera

Continua la caccia del Milan a un difensore per la retroguardia di Pioli. Demiral e Kiwior sono i due nomi in cima alla lista della dirigenza rossonera negli ultimi giorni del mercato invernale.

Il pressing del ‘Diavolo’ finora non ha sortito effetto per il turco ex Atalanta, attualmente in Arabia Saudita all’Al-Ahli e che ha un ingaggio oneroso per le casse della società di Via Aldo Rossi. Trattativa complicata, così come l’offensiva per l’ex Spezia dove c’è il veto di Arteta all’Arsenal. A queste condizioni il Milan potrebbe restare così nel reparto arretrato, in attesa dei rientri di Thiaw e Tomori dai rispettivi infortuni. Pioli al momento dovrà fare di necessità virtù, mentre in ottica giugno l’obiettivo di Moncada e Furlani è abbastanza chiaro.

Calciomercato Milan, priorità Buongiorno: il piano del ‘Diavolo’

In cima alla lista della spesa rimane infatti Alessandro Buongiorno, sondato concretamente nelle ultime settimane dal Milan già per la sessione di gennaio.

Muro però del Torino per la partenza a metà stagione del difensore della Nazionale, con il patron Cairo che ha ammesso l’interesse dei rossoneri e valuta 35-40 milioni di euro cash il suo gioiello. Richieste che il ‘Diavolo’ al momento non può soddisfare, mentre la situazione in estate potrebbe cambiare con la società granata che rifletterebbe anche di fronte a una soluzione diversa con possibili contropartite nell’affare. Il duo Moncada-Furlani vuole anticipare anche la concorrenza delle altre big italiane – Napoli, Juventus e Inter hanno mostrato interesse per il classe ’99 – e prepara una nuova offerta che comprende il cartellino di Lorenzo Colombo (adesso in prestito al Monza) più 25-27 milioni di euro. Da capire se basterà per convincere il patron Cairo o se il presidente del ‘Toro’ continuerà a chiedere solo cash per Buongiorno, che per il momento dà la priorità al Milan.