“D’accordo con il giocatore”: Buongiorno-Milan, Cairo allo scoperto

Dopo l’Assemblea di Lega, il presidente del Torino ha risposto anche su Juric tra presente e futuro

A margine dell’Assemblea di Lega, Urbano Cairo ha parlato dell’affare Buongiorno col Milan non andato in porto. Anzi, nemmeno partito: “I rossoneri erano interessati a Buongiorno, ma noi d’accordo con il giocatore abbiamo detto che non era in vendita – le parole del patron del Torino raccolte dall’inviato di Calciomercato.it – È stato tutto molto semplice. Poi ci siamo visti a cena per dirselo, ma bastava anche una telefonata”.

“Se Buongiorno potrebbe partire in estate? Per il momento ci siamo ripromessi di non parlarne proprio – ha risposto Cairo – Abbiamo detto di no chiarissimamente e anche lo stesso Buongiorno lo ha ribadito più volte. Quanto vale? Non lo so, non c’ho pensato”.

In conclusione, il numero uno granata ha risposto pure su Juric tra presente e futuro: “Io l’ho già detto, lo stimo molto ed è molto bravo. Il rinnovo dipende da entrambi. Lui ha detto aspettiamo un attimo e allora aspettiamo”.