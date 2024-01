Tensioni e sfide tiratissime: la storia di Inter-Juventus con Inzaghi e Allegri

Da quando sono, rispettivamente sulle panchine di Inter e Juventus, Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri si sono affrontati 9 volte: andiamo a vedere lo storico del Derby d’Italia con questi due allenatori alla guida delle loro squadre

Sabato pomeriggio all’Allianz Stadium la Juventus di Massimiliano Allegri non è andata oltre il pareggio contro l’Empoli. I bianconeri, che si erano portati in vantaggio con il gol del solito Dusan Vlahovic, non sono stati in grado di mantenere il gap dagli avversari che, con una super marcatura di Baldanzi, hanno impattato un match fortemente condizionato per la Vecchia Signora dall’espulsione a inizio partita di Milik per un brutto intervento in scivolata.

L’Inter invece, impegnata ieri sera al Franchi contro la Fiorentina, ha sofferto tantissimo, ma ha portato a casa i tre punti grazie al solito Lautaro Martinez ed al rigore parato da Yann Sommer, estremo difensore svizzero arrivato nell’ultima estate di calciomercato. Con questa vittoria, la Beneamata si è riportata in testa alla classifica con una gara da recuperare e con, domenica sera, uno scontro diretto da fronteggiare proprio con la Juventus di Massimiliano Allegri per quella che sarà la decima volta che Inzaghi e Allegri si battono alla guida di queste panchine.

I precedenti fra Inter e Juventus con Inzaghi e Allegri

Sono nove le sfide fra Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri da quando sono all’Inter e alla Juventus. Il primo ne ha vinte quattro, di cui due ai tempi supplementari che hanno portato due trofei alla Beneamata, mentre il secondo due, tutte la scorsa stagione. L’ultimo Inter-Juventus di Serie A a San Siro ha visto la Vecchia Signora trionfare con un gol di Filip Kostic. Rete costellata di polemiche visti i controlli del pallone, in quell’azione, molto dubbi sia di Vlahovic che di Rabiot.

L’ultima al Meazza fra le due squadre invece ha visto l’Inter battere la Juventus e staccare il pass per la finalissima di Coppa Italia, poi vinta contro la Fiorentina, grazie al gol nel primo tempo di Federico Dimarco. L’ultimo confronto fra le due compagini invece è stato quello del girone di andata terminato in parità all’Allianz Stadium per 1-1.