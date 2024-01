Salernitana, non succede da 25 anni: Inzaghi ci prova

La Salernitana affronterà la Roma nel posticipo della ventunesima giornata di Serie A. Inzaghi proverà a sfatare un tabù lungo 25 anni.

Non è un periodo facile per la Salernitana di Pippo Inzaghi che, dopo tre sconfitte consecutive, proverà quella che, almeno sulla carta, sembrerebbe essere una vera e propria impresa in casa contro la Roma di Daniele De Rossi.

Anche i giallorossi non stanno vivendo un’annata al pari delle aspettative dell’inizio, soprattutto dopo l’esonero di José Mourinho e l’arrivo dell’ex Capitan Futuro che, tuttavia, ha portato una vittoria nell’unica gara disputata.

Sulla carta il match contro gli uomini di Inzaghi sembrerebbe essere -relativamente- semplice, tuttavia il fanalino di coda di questa Serie A ci ha abituato a vendere cara la pelle, soprattutto in questo periodo. I risultati, infatti, non hanno premiato quanto avrebbero dovuto la formazione che, contro la Roma, dovrà necessariamente provare a sfatare un tabù che dura ormai da oltre 25 anni.

Roma-Salernitana, la statistica impressionante: non succede da 25 anni

La Salernitana non vince contro la Roma da oltre 25 anni: l’ultimo successo, l’unico nella storia degli scontri tra questi due club, risale al 1999, precisamente al 24 gennaio, dove all’Arechi, al gol di Di Biagio per i giallorossi, hanno risposto Bernardini e Giampaolo. Da quel momento, però, sono arrivati soltanto sei ko e due pareggi, l’ultimo dei quali è terminato 2-2.

Per questo motivo Inzaghi, seppur non sarà semplice, vorrà sicuramente provare ad interrompere questa striscia negativa, consapevole del fatto che non sarà facile, soprattutto con un Lukaku che sembra finalmente essere riuscito a tornare, seppur per un momento, quello di un tempo.