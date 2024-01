Lazio, la ‘criptonite’ di Felipe Anderson: contro di loro non segna mai

Felipe Anderson detiene un record negativo che in pochissimi conoscono contro il Napoli: ecco la sua ‘criptonite’, i numeri.

La Lazio nella giornata di ieri non è riuscita ad andare oltre un pareggio a reti inviolate contro il Napoli di Walter Mazzarri, con l’ex di turno Maurizio Sarri, oggi alla guida dei biancocelesti, che ha dovuto necessariamente accontentarsi di un pareggio, spartendo i punti in palio con gli avversari.

Non è stata una partita facile per nessuna delle due formazioni e, forse, il segno X è stato l’esito finale corretto per ciò che si è visto in campo, anche se non serve sostanzialmente a nessuna delle due formazioni ai fini della classifica.

Oltre a questo, c’è un giocatore che ha firmato un record negativo proprio contro gli azzurri che non sembra avere fine: stiamo infatti parlando di Felipe Anderson che, ieri sera, si è portato a quota 875 minuti di gioco effettivi in cui non è riuscito a segnare proprio contro i campani.

Battuto il record di minuti in Serie A senza mai segnare alla Juventus, 839

Lazio, il record negativo di Felipe Anderson contro il Napoli: i numeri

Un dato, quello del brasiliano, che fa riflettere ma che, allo stesso tempo, non deve allarmare i tifosi della Lazio. In un’annata in cui è tornato finalmente ad essere il centro del progetto, infatti, l’esterno brasiliano può comunque consolarsi con delle prestazioni positive, sebbene il gol rimanga ancora la sua ‘criptonite’ per così dire: per lui, infatti, nonostante una presenza quasi fissa nelle formazioni titolari di Sarri, sono soltanto due le reti messe a segno dall’esterno classe 1990.

Dopo un’annata, quella precedente, in cui i gol sono tornati ad essere davvero tanti, ben 12, quest’annata segna una piccola battuta d’arresto per lui, sebbene manchi ancora metà stagione alla fine. il ragazzo, insomma, ha ancora tutto il tempo per riscattarsi, ma toccherà anche ai suoi compagni metterlo nelle migliori condizioni per andare a rete.