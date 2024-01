Fiorentina, Italiano non ci è riuscito: il periodo negativo continua

Prosegue il periodo negativo per Italiano e la sua Fiorentina: non ci è riuscito, ecco che cosa sta succedendo alla Viola.

La Fiorentina non sta vivendo un inizio di anno all’altezza delle aspettative della Viola, con gli uomini di Vincenzo Italiano che sono usciti sconfitti anche nell’ultima gara contro l’Inter, di misura, a causa del gol di Lautaro Martinez. In una gara complicata per entrambe le formazioni, infatti, gli uomini di Filippo Inzaghi sono riusciti a sconfiggere la Viola in una gara davvero molto complicata che, tuttavia, è riuscito a portare a casa con il punteggio pieno.

Dall’altra parte, però, i toscani devono cercare di risalire la china, anche e soprattutto in virtù del fatto che questo 2024 non è partito nel migliore dei modi per loro: nel primo mese dell’anno, infatti, non sono ancora riusciti a vincere una partita in campionato. Se, infatti, in Coppa Italia è arrivato il passaggio del turno, seppur ai calci di rigore, contro il Bologna, dall’altra parte in Serie A sono arrivate sconfitte, anche importanti, contro squadre complicate: oltre all’ultimo ko contro l’Inter, infatti, sono arrivate sconfitte anche contro Napoli e Sassuolo, oltre al pareggio pirotecnico contro l’Udinese.

La Fiorentina non ha mai vinto nel 2024: Italiano non ci è ancora riuscito

Un periodo non semplice, quindi, per la Fiorentina di Italiano che, adesso, è scivolata al quinto posto, con l’Atalanta di Gasperini che ha completato definitivamente il sorpasso che in pochissimi, fino a poche settimane fa, avrebbero mai immaginato.

Invece è successo e adesso Italiano dovrà necessariamente cercare di risalire la china e, soprattutto, ripartire dai propri uomini cardine, come ad esempio Nico Gonzalez, nella speranza che le ultimissime ore di mercato portino qualche acquisto importante last minute. La qualità della rosa c’è, lo spogliatoio è unito: bisogna soltanto ripartire.