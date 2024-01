Bufera Yildiz su Allegri: “Allenatore trombone, cose da caserma”

Critiche in diretta ad Allegri sulla gestione di Kenan Yildiz dopo il pareggio con l’Empoli: “È stato un po’ un trombone”

Il pareggio interno contro l’Empoli, anche se condizionato dall’espulsione di Milik ad inizio partita, non è ancora stato digerito in casa Juventus. Per i bianconeri poteva significare presentarsi a San Siro domenica prossima in vetta alla classifica e, invece, si ritrovano ancora ad inseguire la compagine di Simone Inzaghi.

Le critiche più pesanti per la mancata vittoria contro i toscani, oltre a quelle ricevute dall’attaccante polacco per l’ingenuità che è costata carissima ai bianconeri, sono arrivate nei confronti di Massimiliano Allegri. In particolare, la scelta di non far partire Kenan Yildiz dal primo minuto non ha pagato minimamente e ha fatto infuriare i tifosi. Paolo Bargiggia, intervenuto in diretta su TvPlay nel corso della Domenica Esplosiva, ha commentato così il pareggio della Juve: “Allegri ha delle responsabilità, ha fatto una scelta da conservatore non facendo giocare Yildiz che era in forma”. La critica del noto giornalista, poi, ha toccato anche le dichiarazioni post gara del tecnico livornese.

Bargiggia critica Allegri dopo il pareggio: “Ha sbagliato, su Yildiz cose da caserma”

Paolo Bargiggia non è rimasto convinto dalla gestione di Yildiz da parte di Allegri: “È stato un po’ un allenatore trombone, ha detto che non l’ha visto concentrato e quando è entrato ha fatto bene. Sono un po’ cose da caserma che devono essere superate”.

L’analisi del giornalista, poi, continua: “Una volta che la Juve è andata in vantaggio ha fatto un cambio senza senso mettendo Weah per Miretti e si è portato l’Empoli al limite dell’area. In quel momento avrebbe dovuto mettere Yildiz vicino a Vlahovic. Un po’ l’ha buttata Allegri, anche se non c’è la controprova, ma era una partita da vincere e Allegri ha sbagliato”. Non manco le critiche anche al polacco: “Milik quando era entrato in campionato aveva sempre fatto male”.