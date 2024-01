Atalanta, solo il Napoli ha fatto meglio: il dato che fa riflettere

L’Atalanta è seconda in questa speciale classifica: il Napoli è al primo posto, ma c’è un dato che fa riflettere e che coinvolge Gasperini.

L’Atalanta nell’ultima gara di campionato è riuscita ad avere la meglio sull’Udinese che, sull’ostico campo della Dea, è stato sconfitto con il punteggio di 2-0: a realizzare i due gol che hanno portato la vittoria sono stati realizzati da Mirancuk e, nel recupero del primo tempo, Scamacca.

Una vittoria davvero molto importante, considerando il fatto che adesso gli uomini di Gasperini ritornano prepotentemente in corsa per un posto in Champions League, con il quaerto posto che adesso è di proprietà loro.

La terza posizione al momento è distante almeno 10 punti, motivo per il quale al momento la distanza da colmare è davvero enorme, tuttavia, visto l’ottimo momento dei bergamaschi, non è impossibile.

C’è, tuttavia, un’ulteriore classifica nella quale i lombardi sono al secondo posto: stiamo infatti parlando del numero di calci d’angolo creati, con i nerazzurri che rimango dietro soltanto al Napoli. Ecco la classifica completa, che ci regala una riflessione importante.

Atalanta seconda per calci d’angolo: la classifica completa

L’Atalanta è seconda in Serie A per calci d’angolo ottenuti, con 122 corner. Se il Napoli è primo a 130, chiude il podio l’Inter con 120. A sorpresa il Frosinone è al quarto posto con 113, mentre chiude la top 5 il Sassuolo con 112.

Un risultato davvero importante che certifica, se ancora ce ne fosse bisogno, quanto la Dea non solo sia pericolosa sui corner, ma anche e soprattutto conferma il fatto che la compagine bergamasca sia una compagine votata al gioco offensivo. Un pericolo per tutte le formazioni che dovranno affrontare i bergamaschi, visto e considerato che gli attaccanti, Scamacca e non solo, stanno vivendo un momento davvero molto importante.