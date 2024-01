Monza-Sassuolo, un tifoso ospite cade dalla Curva: fuori in barella, situazione sotto controllo

Attimi di paura all’U-Power ad inizio ripresa, con il match tra Monza e Sassuolo sospeso per qualche minuto.

Un tifoso neroverde nel settore ospiti ha perso l’equilibrio ed è scivolato dalla ringhiera che delimita gli spalti, finendo nello spazio tra la curva nord e il campo dietro la porta difesa da Di Gregorio.

I sostenitori del Sassuolo (in tutto 182 i presenti nella trasferta in Brianza) hanno subito richiamato l’attenzione, con l’arbitro Manganiello che ha fermato il gioco permettendo subito i soccorsi per la persona rimasta a terra. Fortunatamente nulla di grave per il tifoso del Sassuolo, che ha rimediato delle forti contusioni al corpo dai primi aggiornamenti che arrivano dallo stadio.

La situazione è sotto controllo, con il sostenitore neroverde trasportato in barella fuori dal settore per essere medicato e per sottoporsi ai primi accertamenti sull’ambulanza presente fuori l’U-Power Stadium. La partita tra Monza e Sassuolo, fermata al 15’ del secondo tempo, è ripresa dopo circa 4-5 minuti di stop.

L’ambulanza ha lasciato ora lo stadio, per sicurezza e ulteriori accertamenti più specifici lo portano in ospedale.