Lecce, il mal di trasferta che incastra D’Aversa: non ci sono mai riusciti

Il mal di trasferta del Lecce che incastra il tecnico D’Aversa: nel corso della loro storia non ci sono mai riusciti.

Sarà una gara davvero molto interessante quella che vedrà coinvolti il Lecce ed il Genoa, con entrambe le compagini che, per ora, sono abbondantemente lontane dalla zona caldissima che porta alla lotta per non retrocedere. L’obiettivo è quello di continuare a rimanere il più possibile nella zona centrale della classifica, con la compagine di Gilardino che oggi milita all’undicesimo posto, mentre il Lecce è distante soltanto quattro punti e tre posizioni in classifica.

Sarà una gara che, sulla carta, dovrebbe essere davvero molto equilibrata, tuttavia i precedenti sembrano raccontare un’altra gara, con i pugliesi che non sono mai riusciti a sfatare il tabù del Ferraris: cinque sconfitte e due pareggi nelle sette gare che sono state disputate, con il Genoa che, di fatto, è riuscito a fare meglio soltanto contro il Venezia, dove i risultati utili consecutivi in casa sono stati otto, uno in più.

Lecce, in trasferta con il Genoa non ha mai vinto

Il Lecce, quindi, proveranno a riscattare questi precedenti davvero negativi contro il Genoa che, dall’altra parte, non ha mai perso nessuno degli ultimi sei incontro in Serie A, con 2 vittorie 4 pareggi all’attivo, una serie di imbattibilità davvero importante e lunghissima, fatto che non accadeva addirittura dal marzo 2022.

Insomma, sulla carta i rossoblu sembrano essere i favoriti assoluti ma, tuttavia, i pugliesi siamo sicuri venderanno davvero cara la pelle e proveranno a mettere in serissima difficoltà gli avversari.