Lazio-Napoli, probabili formazioni: torna Castellanos, debutta Ngonge

Le probabili formazioni di Lazio-Napoli, partita valida per la 22a giornata della stagione 2023-24 di Serie A: Sarri recupera Castellanos, quante assenze per Mazzarri

Uno dei big match della 22a giornata di campionato è senza dubbio quello tra Lazio e Napoli in programma domenica 28 gennaio dalle 18. Le due squadre, arrivate rispettivamente seconda e prima nella scorsa stagione, si contenderanno il quarto posto fino al termine dell’annata.

Un netto passo indietro rispetto a quanto mostrato un anno fa, ma è tempo di pensare al presente e il piazzamento Champions League non può sfuggire. La gara assume, dunque, un altissimo valore perché si tratta di uno scontro diretto che potrebbe dire moltissimo sul prosieguo del campionato delle due squadre coinvolte.

La Lazio, in vantaggio negli scontri diretti in questa stagione, ha 2 punti di vantaggio sugli azzurri e una vittoria li porterebbe a +5, mentre una sconfitta farebbe ribaltare la classifica. Due assenti pesanti in casa biancoceleste per le squalifiche di Immobile e Zaccagni, ma Sarri recupera Castellanos.

Lazio-Napoli, le probabili formazioni

Decimato, invece, il Napoli, che non avrà a disposizione per squalifica Simeone, Cajuste e Kvaratskhelia e per infortunio Meret, Olivera e Natan. Apertissimo il ballottaggio a centrocampo tra Zielinski e Gaetano, con Demme che potrebbe insidiarsi. In avanti spazio a Politano e Raspadori con ipotesi Ngonge dal primo minuto. Scalpita anche Lindstrom.

Di seguito le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All: Sarri

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Ngonge, Raspadori. All: Mazzarri

Lazio-Napoli, dove vederla in tv

La sfida tra Lazio e Napoli valida per la 22a giornata di campionato ed in programma dalle 18:00, sarà trasmessa su DAZN. Per guardare l’incontro basterà essere in possesso di un abbonamento e dell’applicazione ufficiale, scaricabile su dispositivi mobili o su PlayStation, XBOX, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box o sulle moderne Smart TV.

Il calendario di Lazio e Napoli

Subito dopo il big match di questa giornata, la Lazio è attesa da un’altra sfida decisiva per il quarto posto contro l’Atalanta il prossimo 4 febbraio. I biancocelesti se la vedranno poi in trasferta contro il Cagliari, prima del ritorno in Champions League contro il Bayern Monaco a San Valentino.

Per il Napoli, invece, è in programma il match contro il Verona al Maradona, prima dell’impegno contro il Milan a San Siro del prossimo 11 febbraio. In campionato l’ultimo step prima della Champions (sfida al Barcellona il 21 febbraio), sarà l’incontro casalingo con il Genoa.