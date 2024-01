Juventus, niente prestito: affare sul gong del mercato per 23 milioni

Affare possibile sul gong per Giuntoli, la Juventus ha un solo modo per portare a casa il centrocampista: l’annuncio dall’Inghilterra

La sessione di calciomercato invernale sta per chiudere i battenti. La Juventus non ha chiuso nessun colpo di rilievo, ma ha portato a casa Tiago Djalo, difensore che potrà tornare utile ad Allegri per questa corsa Scudetto con l’Inter.

In realtà, Giuntoli avrebbe già chiuso i discorsi per eventuali nuove entrate. O meglio, la Juve affonderebbe il colpo solo in caso di grandi occasioni di mercato. Gennaio, però, non offre molti spunti sotto questo punto di vista. E un obiettivo concreto sembra essere pure saltato.

Calciomercato Juve, fissato il prezzo di Mangala

Nei primi giorni del 2024, la Juventus era fortemente interessata a diversi centrocampisti che presto potrebbero lasciare le proprie squadre. Uno di questi era Kalvin Phillips del Manchester City, passato solo qualche giorno fa ufficialmente in prestito al West Ham. Ma tra gli obiettivi di Giuntoli è finito pure Orel Mangala, centrocampista belga del Nottingham Forrest.

Il giocatore è stato corteggiato anche dal Napoli e dal Galatasaray ed è in uscita dalla storica formazione inglese, che ha bisogno necessariamente di incassare soldi per questioni relative al Fair Play Finanziario. Insomma, la cessione di Mangala potrebbe far respirare le casse della società.

Il centrocampista è arrivato in Inghilterra nel 2022, dopo diversi anni trascorsi in Germania, dov’è diventato professionista. Ora la sua esperienza a Nottingham è ai titoli di coda, ma il club ha rifiutato categoricamente le cessioni a titolo temporaneo. Infatti, secondo quanto riportato da Football insider, il giocatore si muoverà solo tramite una cessione a titolo definitivo ed è stato fissato il suo prezzo del cartellino: 20 milioni di sterline, circa 23 milioni di euro. Una cifra decisamente importante, che evidentemente in questo momento la Juventus non si sente in condizione di pagare. E neppure il Napoli. Ecco perché i due club di Serie A hanno mollato improvvisamente la presa sul calciatore.

I bianconeri, per sistemare il centrocampo, attenderanno direttamente le occasioni che offrirà il calciomercato estivo, tra svincolati e nuovi talenti da scovare in giro per il mondo. E non bisogna escludere incassi importanti che potrebbero provenire da cessioni di lusso.