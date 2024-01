Affare Juve-Napoli: “Si può sbloccare da un momento all’altro”

Offerta di prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un totale di circa 25 milioni di euro

L’agente ha ufficializzato il possibile approdo in Serie A del suo assistito in questo calciomercato di gennaio. “Ha tanta voglia di Italia”, ha ammesso Enrico Sposato a ‘Radio CRC’. Sposato è uno dei rappresentanti di Orel Mangala, centrocampista belga in forza al Nottingham Forest. Su di lui ci sono Juventus e Napoli, con il club azzurro che al momento appare decisamente in vantaggio.

“Al Napoli potrebbe fare benissimo – ha sottolineato il procuratore del 25enne – C’è la possibilità di trovare una soluzione che sia valida per tutti, ora però si è in una posizione di stallo. L’interesse del Napoli è reale, tuttavia ci devono essere tutte le condizioni affinché l’affare possa andare in porto”.

Come riferiscono dalla Germania, la società presieduta da De Laurentiis ha proposto un prestito di 6 mesi con obbligo di riscatto legato alle presenze del classe ’98, per un totale di circa 25 milioni di euro. “La trattativa si può sbloccare da un momento all’altro – ha evidenziato Sposato – Orel conosce tanti calciatori che militano o hanno militato a Napoli. Penso a Traoré, a Ngonge e a Dries Mertens”.

Ma che giocatore è Mangala? “È un tuttocampista di qualità e quantità. Si spende tanto sia in fase difensiva che offensiva, inoltre è bravo negli inserimenti e nell’interdizione”, ha concluso uno degli agenti del calciatore.