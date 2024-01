DIRETTA Serie A, Lazio-Napoli: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Lazio di Sarri e il Napoli di Mazzarri in tempo reale

La Lazio riceve il Napoli a Roma in una gara molto delicata valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, terzo turno del girone di ritorno. Una sfida dal sapore Champions tra due formazioni reduci dalle delusioni della Supercoppa Italiana che sarà diretta dall’arbitro Orsato della sezione di Schio.

Dopo la brutta parentesi in Arabia Saudita, i biancocelesti del grande ex Maurizio Sarri – privi degli squalificati Immobile e Zaccagni – vogliono riprendere la striscia di quattro vittorie di fila ottenute in campionato contro Empoli, Frosinone, Udinese e Lecce. Lo scopo è quello di rilanciare le proprie ambizioni nella corsa al quarto posto. Discorso simile per gli azzurri di Walter Mazzarri, che a loro volta devono fare a meno di Cajuste, Kvaratskhelia e Simeone appiedati dal giudice sportivo e reduci dalla sconfitta in finale contro l’Inter, che puntano a dare seguito al successo nel derby contro la Salernitana per operare il sorpasso in classifica proprio sugli avversari odierni. La partita sarà trasmessa in tv e in streaming su smartphone e tablet solamente sulla app di Dazn. All’andata i capitolini si sono imposti con il risultato di 2-1 grazie ai gol di Luis Alberto e di Kamada inframezzati dal momentaneo pareggio di Zielinski. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Lazio e Napoli live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Lazio-Napoli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All. Sarri

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, Demme, Mario Rui; Politano, Zielinski; Raspadori. All. Mazzarri

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 53 punti; Inter** 51; Milan 46; Atalanta* 36; Fiorentina** 34; Lazio** e Bologna* 33; Roma* 32; Napoli** e Torino* 31; Genoa e Monza 28; Frosinone 23; Lecce 21; Sassuolo* 19; Udinese, Verona e Cagliari 18; Empoli 17; Salernitana* 12.

*una partita in meno

**due partite in meno