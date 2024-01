Chiusura calciomercato, gli appuntamenti all’Hotel Hilton di Roma

La fase finale della finestra invernale di calciomercato avrà sede a Roma: ecco tutti gli appuntamenti all’Hotel Hilton Eur La Lama

Le ultime e frenetiche giornate di calciomercato invernale vedranno protagonisti i direttori sportivi e tutti gli addetti ai lavori del mondo del calcio. Calciomercato.it seguirà passo dopo passo gli affari finali della finestra di mercato di gennaio e informa i lettori degli appuntamenti importanti che si verificheranno a Roma, all’hotel Hilton Eur La Lama.

Oltre al trasferimento dei calciatori, gli operatori di mercato avranno modo di affrontare tante tematiche legate al calcio: sostenibilità, empowerment femminile, csr, diritto sportivo, data performance, bullismo e disagio giovanile. Sul palco allestito all’Hilton, si alterneranno professionisti, dirigenti e amministratori da Rafaela Pimenta, Pierpaolo Marino, Massimo Taibi, Diego Tavano, Pasquale Foggia, all’on. Elena Bonetti, Virginia Raggi, Gianmarco Migliorati, Elisabetta Migliorelli e Patrizia Panico.

“Il calciomercato organizzato da ADICSOP a Roma, ha intrapreso sin da subito un percorso di sviluppo, inserendo alla chiusura le tematiche più importanti per tutte le figure professionali del calcio, mantenendo e arricchendo la storicità della trattiva nata già negli anni ’50 con il principe palermitano Raimondo Lanza di Trabia – afferma il Presidente Alfonso Morrone – la chiusura del calciomercato deve essere l’occasione per promuovere, sviluppare, condividere idee, esperienze e progetti come un fosse un vero e proprio hub di innovazione, formazione e cultura non solo del mondo del calcio”.

Le aree del Calciomercato International Transfer Market Rabona Mobile 2023-2024 adibite alle trattative resteranno aperte: mercoledì 31 gennaio dalle ore 9,30 alle ore 19; giovedì 1 febbraio dalle ore 9,30 alle ore 20 (scadenza della sessione invernale di calciomercato).