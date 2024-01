PAGELLE e TABELLINO Juventus-Empoli 1-1: follia Milik, Baldanzi fa felice Inzaghi

Voti, pagelle e tabellino di Juventus-Empoli, match dell’Allianz Stadium valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Stop dei bianconeri: Baldanzi risponde al solito Vlahovic

Frenata della Juventus contro l’Empoli nell’anticipo di Serie A. La squadra di Allegri non va oltre il pareggio all’Allianz Stadium e non riesce ad allungare sull’Inter, in campo domani sul campo della Fiorentina.

Il solito Vlahovic non basta ai bianconeri, in dieci già al 15′ per l’espulsione dello scellerato Milik, preferito dall’inizio a Yildiz al fianco del centravanti serbo. L’uomo mercato Baldanzi entra nella ripresa ed è decisivo con il tocco da biliardo che lascia fermo Szczesny, mentre il migliore dei toscani è Cambiaghi vera spinta nel fianco per la difesa di casa. Con Bremer non si passa dietro, ancora una volta deludente Miretti nello scacchiere della Juve.

JUVENTUS

Szczesny 6,5

Gatti 6

Bremer 7

Alex Sandro 6,5

Cambiaso 5,5 (78′ Iling-Junior 5,5)

McKennie 5,5

Locatelli 5,5

Miretti 5 (58′ Weah 6)

Kostic 5 (78′ Yildiz 6,5)

Milik 2

Vlahovic 7

Allenatore: Allegri 5 – Paga a caro prezzo la follia di Milik, con i bianconeri che non riescono a conservare il vantaggio firmato da Vlahovic. Nella ripresa si abbassa troppo e viene punito da Baldanzi, non basta l’assalto finale con Yildiz in campo. A conti fatti decisiva, in negativo, la scelta iniziale di preferire Milik al baby turco.

TOP Juventus: Vlahovic 7 – Fisicamente straripante e poi, cosa più importante, la butta sempre dentro. Settimo gol nelle ultime sei gare, 12° complessivo in stagione. Numeri e prestazioni da centravanti vero, peccato che questa volta la zampata del serbo non sia bastata per centrare i tre punti.

FLOP Juventus: Milik 2 – Ma cosa gli è saltato in mente? Scellerato, lascia la Juve in dieci per oltre 75 minuti dopo il bruttissimo tackle ai danni di Cerri. Allegri lo preferisce a Yildiz e il polacco cestina l’occasione come peggio non potrebbe.

EMPOLI

Caprile 6

Ismajli 5

Walukiewicz 6

Luperto 6

Cacace 6

Zurkowski 6 (89′ Fazzini SV)

Grassi 5,5 (56′ Cancellieri 6)

Maleh 6,5

Gyasi 5

Cambiaghi 7 (94′ Marin SV)

Cerri 5,5 (56′ Baldanzi 7)

Allenatore: Nicola 6,5 – Ha dato subito la sua impronta all’Empoli: quattro punti in due partite e il pareggio odierno sul campo della capolista (virtuale) del campionato. Nella ripresa azzecca i cambi e Baldanzi gli regala la rete dell’1-1. Unico neo: probabilmente si poteva sfruttare meglio la superiorità numerica nel primo tempo.

TOP Empoli: Cambiaghi 7 – Moto perpetuo, è il pericolo numero uno per la difesa bianconera. Ingaggia un duello personale con Szczesny che lo mura in più occasioni. Nella ripresa con Baldanzi e Cancellieri arretra il raggio d’azione, senza comunque perdere smalto e incisività.

FLOP Empoli: Ismajli 5 – Patisce il corpo a corpo con Vlahovic e dorme sul guizzo del centravanti bianconero. Lento e impacciato quando deve costruire il gioco da dietro. L’anello debole della retroguardia empolese.

Arbitro: Marinelli 6

Il tabellino di Juventus-Empoli: Vlahovic stavolta non basta, Cambiaghi spina nel fianco

JUVENTUS-EMPOLI 1-1

50′ Vlahovic; 70′ Baldanzi (E)

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso (78′ Iling-Junior, McKennie, Locatelli, Miretti (58′ Weah), Kostic (78′ Yildiz); Milik, Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Danilo, Nicolussi Caviglia, Nonge. Allenatore: Allegri

Empoli (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Cacace, Zurkowski (89′ Fazzini), Grassi (56′ Cancellieri), Maleh, Gyasi; Cerri (56′ Baldanzi), Cambiaghi. A disposizione: Perisan, Berisha, Goglichidze, Marin, Pezzella, Bereszynski, Indragoli, Shpendi. Allenatore: Nicola

Arbitro: Marinelli (sez. Tivoli)

VAR: Doveri

Ammoniti: Walukiewicz (E), Weah (J)

Espulsi: Milik (J)

Note: recupero 2′ e 4′; spettatori 39.518