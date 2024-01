L’Inter vuole incassare e rifiuta lo scambio: addio deciso a giugno

L’Inter ha le idee chiare: senza rinnovo, sarà ceduto la prossima estate. Ecco quando incasserà la società nerazzurra

L’Inter tra campo e mercato, con la dirigenza nerazzurra che punta all’obiettivo seconda stella e intanto pianifica le strategie per la prossima stagione.

Marotta e Ausilio sono allo sprint finale per Taremi, dopo il nuovo incontro avvenuto in settimana con l’intermediario Pastorello nella sede nerazzurra. Il centravanti iraniano, a meno di sorprese, sarà nerazzurro a fine stagione dopo la fine del contratto con il Porto. Un altro acquisto di spessore sempre a parametro zero sarà Zielinski, praticamente annunciato ieri a margine dell’assemblea di Serie A dal patron del Napoli De Laurentiis. Intanto all’inizio della prossima settimana Sensi sarà ceduto al Leicester e prossimamente l’Inter cercherà di completare il puzzle per il rinnovo di Lautaro Martinez. Per il capitano le negoziazioni sono in uno stato avanzato, con la dirigenza di Viale della Liberazione che spera al più presto di completare la trattativa per la firma fino al 2028 del ‘Toro’ argentino.

Calciomercato Inter, Dumfries via senza rinnovo: Manchester United in pressing

Discorso diverso invece per Denzel Dumfries, in scadenza nel 2025 e dunque a rischio cessione la prossima estate senza il prolungamento contrattuale.

Nessun aggiornamento nelle ultime settimane, con i discorsi tra le parti che sono sostanzialmente fermi. La forbice rimane ampia tra le richieste degli agenti dell’olandese e l’Inter e senza una svolta il laterale destro è destinato a fare le valigie, visto il rischio di perderlo a parametro zero a un anno dalla fine del contratto. Dumfries viene valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro senza rinnovo dal sodalizio nerazzurro e, stando al portale ‘Fichajes.net’, sarebbe sempre seguito con attenzione da Manchester United e Bayern Monaco all’estero. Soprattutto i ‘Red Devils’ sarebbero in pressing sull’olandese, con l’Inter che di recente avrebbe rifiutato uno scambio con Wan-Bissaka perché vorrebbe incassare dall’eventuale cessione di Dumfries.