Contestazione contro De Laurentiis: bombe carta allo stadio

Momento difficile per la famiglia De Laurentiis, violento clima di contestazione all’esterno dello stadio: cosa sta succedendo

Non se la passa bene, la famiglia De Laurentiis in questo periodo, calcisticamente parlando. Situazione complicata e tesa per il Napoli campione d’Italia uscente infilatosi in una stagione deludente e da provare a risollevare, ma anche il Bari è piuttosto in crisi.

In Serie B, la compagine pugliese sta disputando un campionato con pochi acuti e dopo la sconfitta di oggi in casa con la Reggiana si è allontanata dalla zona playoff. Lo 0-2 contro gli emiliani ha scatenato la rabbia dei tifosi. Alcuni di loro hanno bloccato una delle uscite dello stadio ‘San Nicola’ con delle bombe carta, attendendo all’uscita il presidente Luigi De Laurentiis, diretto destinatario delle critiche del pubblico.