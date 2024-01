Allegri e la Juve non si arrendono: torna in Italia a metà prezzo

La Juventus sempre vigile sul mercato, assist Kean per il colpo che farebbe felice Massimiliano Allegri: la strategia della ‘Vecchia Signora’

La Juventus si appresta a salutare Moise Kean, diretto verso l’Atletico Madrid prima della fine del mercato invernale.

Per l’attaccante della Nazionale si sono ridotti gli spazi in attacco dopo l’esplosione di Yildiz e il club bianconero insieme al giocatore hanno deciso che era meglio cambiare area per trovare maggior minutaggio. Intesa raggiunta da giorni, si aspetta una cessione (Correa sempre in prima fila) per completare l’operazione in prestito oneroso che porterà 500 mila euro più bonus nelle casse della Juve, che risparmierà inoltre sull’ingaggio da circa 4 milioni netti dell’ex Everton e PSG.

Calciomercato Juventus, De Paul sempre nei desideri di Allegri

La Juventus nella trattativa per Kean avrebbe mosso comunque nuovi passi per Rodrigo De Paul, che resta uno dei profili preferiti di Allegri a centrocampo.

Giuntoli segue con interesse Samardzic e Koopmeiners per la prossima estate, anche se il campione del mondo argentino non è mai uscito dai radar della ‘Vecchia Signora’. L’affare Kean potrebbe essere quindi propedeutico alla Juve per sondare nuovamente De Paul, al momento bloccato da Simeone a Madrid. L’ex Udinese è ritenuto sempre un tassello importante dal ‘Cholo’ e l’Atletico valuta il suo cartellino tra i 30 e i 40 milioni di euro. Cifra ritenuta eccessiva dalla Juventus che al massimo spenderebbe la metà per il nazionale albiceleste, sotto contratto al momento fino al giugno 2026 con i ‘Colchoneros’.