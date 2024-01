Zirkzee al Milan, sono tutti d’accordo: ecco la data

L’attaccante olandese è stato uno dei calciatori rivelazione del campionato italiano fino a questo momento

Grande protagonista della splendida prima parte di stagione del Bologna in campionato, Joshua Zirkzee è desinato a diventare uno degli uomini mercato della prossima estate. L’attaccante olandese, responsabilizzato dall’addio di Marko Arnautovic all’Inter, ha trascinato con i suoi gol e la sua straordinaria tecnica la formazione di Thiago Motta nelle parti alte della classifica, rientrando a sorpresa nella lotta serratissima per un posto in Champions League.

L’ex Bayern Monaco, come raccontato nelle scorse settimane da Calciomercato.it, ha sul suo contratto con il Bologna una clausola rescissoria pari a 40 milioni di euro. Opzione, quest’ultima, esercitabile però dietro l’assenso dello stesso calciatore all’offerta formulata al club rossoblù. Un attaccante che fa gola a diverse società, in Italia e non solo. In Premier League, ad esempio, Zirkzee vanta diversi estimatori, a partire dal più quotato Manchester United.

Un calciatore che deve tanto al campionato italiano, che ha saputo prima scommettere sul suo talento e che lo ha atteso sino all’esplosione di quest’ultima stagione. Per questa ragione non andranno sottovalutate anche le possibili proposte in arrivo dalla Serie A, a partire dal Milan. Il club rossonero la prossima estate andrà alla ricerca di una prima punta, possibilmente di un vice Giroud che possa da subito iniziare a raccogliere la sua eredità nel reparto avanzato.

Calciomercato Milan, tutti vogliono Zirzkee: la scelta definitiva

Olivier Giroud in una recente intervista ha giurato amore al Milan, nonostante la sua firma sul nuovo contratto con i rossoneri non sia ancora arrivata.

Ad ogni modo, il club sa perfettamente che l’attaccante francese si appresta ad entrare in una fase comprensibilmente calante della sua carriera dovuta alla carta d’identità. Per questa ragione in estate il Milan andrà alla ricerca di un nuovo attaccante di spessore, adatto sia per la manovra rossonera che in fase di realizzazione. Nel sondaggio lanciato da Calciomercato.it, tra gli attaccanti in orbita milanista il nome di Zirkzee è stato il più votato con il 51,9%. Dietro l’olandese si sono posizionati Sesko al 22,2%, Boniface al 16,7% e David con il 9,3%.