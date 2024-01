Giroud tiene in sospeso il Milan: “Si aprono nuove opportunità”

Ancora niente rinnovo per Oliver Giroud con il Milan: il centravanti francese è in scadenza a fine stagione con la società rossonera

Rimane incerto il futuro di Oliver Giroud al Milan. Il centravanti francese, sempre determinante per le sorti dei rossoneri, è in scadenza a fine giugno e deciderà nei prossimi mesi se proseguire o meno con il ‘Diavolo’.

Il matrimonio con il Milan rimane al momento in sospeso, testa solo al campo per Giroud: “Non so ancora che cosa succederà. Però so che qui mi sento bene e che al Milan ho fatto grandi cose. La nostra è una storia d’amore – dichiarata il nazionale francese alla ‘Gazzetta dello Sport’ – Con il club non abbiamo ancora davvero affrontato l’argomento rinnovo, più avanti vedremo e decideremo. La cosa più importante è rimanere concentrato sugli obiettivi della squadra. Futuro in MLS? Ci sono anche altri paesi, a fine stagione si apriranno più opportunità e prenderò la mia decisione. Da calciatore e da padre di famiglia”. Sulla concorrenza: “Non sarebbe affatto un problema perché non ho paura. Per me è sempre stata uno stimolo per fare ancora di più, ne ho bisogno”.

Giroud tra scudetto ed Europa League: “È un trofeo che manca al Milan”

Giroud si schiera al fianco di Pioli: “Io al Milan sto bene, ho ricevuto un’accoglienza da sogno, con Pioli e il suo staff c’è un grande rapporto. Quando era nella tempesta gli ho parlato, dandogli sempre il mio sostegno”.

Testa come detto al momento al campo tra Italia ed Europa: “L’obiettivo in campionato è concentrarci sul percorso. Se stiamo bene e facciamo come si deve, possiamo provare ad accorciare su Juventus e Inter, che stanno giocando una grandissima stagione. Per adesso è difficile pensare allo scudetto – sottolinea Giroud – L’Europa League? Il Milan è tra le squadre che possono vincerla. Siamo un po’ outsider e un po’ favoriti: è un trofeo che vogliamo provare a vincere anche perché manca nella bacheca del club”.