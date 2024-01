Lukaku strizza l’occhio all’Arabia Saudita e i social impazziscono: che cosa è successo

Romelu Lukaku, centravanti in prestito alla Roma di Daniele De Rossi, negli ultimi giorni ha strizzato l’occhio al campionato arabo con delle dichiarazioni al miele nei confronti della competizione: andiamo a vedere le reazioni social alle sue parole

Romelu Lukaku è ormai solito far parlare di sè anche fuori dal rettangolo verde. Il centravanti belga, che in questa stagione sta facendo molto bene, in occasione dell’amichevole in Arabia Saudita con la sua Roma ha parlato anche del campionato arabo e dell’appeal che questo potrebbe avere nel prossimo futuro: “Nei prossimi due anni vedo la Saudi Pro League diventare una delle migliori al mondo, se non la migliore. I club fanno molti sforzi per portare qui i top player”.

Parole decisamente al miele quelle del giocatore di proprietà del Chelsea nei confronti del campionato dell’Arabia Saudita che sanno un po’ di candidatura in vista delle prossime finestre di calciomercato. Romelu Lukaku infatti, al termine della stagione, rientrerà al Chelsea e, con l’assenza del Decreto Crescita, un suo ritorno in giallorosso, salvo clamorose sorprese, potrebbe essere decisamente complicato. Andiamo a vedere le reazioni social alle parole dell’ex attaccante dell’Inter sullo sviluppo del calcio in Arabia Saudita.

Lukaku elogia l’Arabia Saudita: le reazioni

Su X, meglio conosciuto come Twitter, sono state diverse le reazioni social in merito alle parole di Romelu Lukaku sul futuro del calcio arabo a partire da quella di Fabrizio Biasin, talent di TvPlay, che, in maniera ironica, ha argomentato così: “Per fortuna le uscite di Lukaku non nascondono mai secondi fini, altrimenti verrebbe da pensare che stia puntando al grano saudita”. Tuona forte e chiaro il giornalista vicino al mondo Inter anche in virtù di quanto accaduto l’ultima estate con il tradimento del centravanti belga proprio poco prima di un ritorno all’Inter.

Altri account invece, in modo più diplomatico, si sono dedicati semplicemente ad un commento a quelle che sono state le parole di Lukaku: “Parole che sembrano essere smentite dalla “fuga”, in questi giorni, di diversi calciatori pagati fior di quattrini. Il belga si sta solo proponendo o ha ragione?”.

🚨 Secondo Romelu #Lukaku la #Saudi pro League, tra due anni, sarà il miglior campionato del 🌎. Parole che sembrano essere smentite dalla "fuga", in questi giorni, di diversi calciatori pagati fior di 💰. Il 🇧🇪 si sta solo proponendo o ha ragione? pic.twitter.com/udVm3iLMaf — SpaceSerie🅰️ (@SpaceSerieA) January 26, 2024

lukaku l'anno prossimo in arabia: – "ho sempre sognato di giocare con l'al-(si dimentica il nome della squadra (ride ndr)) – primo goal un tap-in a porta vuota – procede a baciare lo stemma e postare su instagram: "riad has a new king 🦁🫅🏿💪🏿 https://t.co/roPqkgcwRA — piolioutesimo 🔴⚫ (@sickmarco_) January 26, 2024

Lukaku is a horrible communicator. From Lukaku 💨 Saudi league may be the best league in the world in two years – Lukaku pic.twitter.com/zw7Bz7wMQw — Blues4Life 🇳🇬 (@Blues4life___3) January 25, 2024