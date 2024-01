Lautaro Martinez mette Marotta all’angolo: rinnovo in salita con l’Inter

Lautaro Martinez sta vivendo la miglior stagione in carriera e, tramite l’agente, ora batte cassa: Inter alle strette sul rinnovo

21 reti in 27 partite sono un ruolino di marcia impressionante per un numero 9, figuriamoci per un attaccante come Lautaro Martinez che abbina alle doti realizzative un lavoro enorme dal punto di vista del raccordo con il centrocampo e il resto della squadra. La stagione del Toro è straordinaria, sigillata già dal gol vittoria contro il Napoli che è valso il primo trofeo dell’anno ai nerazzurri.

L’argentino è l’indiscusso capitano dell’Inter e ha sempre speso parole d’amore nei confronti del club meneghino, ma la questione rinnovo di contratto ora sta un po’ annuvolando il cielo sopra Milano. Nella giornata di ieri l’agente di Lautaro, Alejandro Camano, ha parlato ai microfoni di Top Calcio: “Deve avere ciò che merita, oggi è tra i migliori attaccanti al mondo. Rinnovo? Devono essere felici entrambi”. E poi il messaggio che spaventa Marotta e Ausilio: “Se arriviamo ad un accordo benissimo, altrimenti nel calcio sono tutti professionisti. Ogni giorno mi chiama tutto il mondo, ma lui non ascolta nessuna possibilità”. Insomma, il quadro appare chiaro.

Lautaro vuole l’Inter, ma il rinnovo deve essere all’altezza: il mercato preme

Le intenzioni di Lautaro Martinez sono sempre state trasparenti: la sua priorità è l’Inter, ma il rinnovo deve essere all’altezza delle sue aspettative e soprattutto delle sue prestazioni.

L’entourage dell’argentino e il club nerazzurro dialogano da tempo e hanno imbastito un principio di accordo per un prolungamento fino al 2028 a 8 milioni di euro a stagione. Il Toro e il suo agente vorrebbero aumentare un po’ l’offerta dell’Inter, arrivando almeno a 9 milioni stagionali e inserendo dei premi legati al raggiungimento di obiettivi. Quello che offre in campo Lautaro è straordinario e se ne sono accorti tutti i più importanti club al mondo: per questo il capitano nerazzurro sta mettendo alle strette Marotta. Il rinnovo deve arrivare alle sue condizioni, altrimenti gli basta alzare un attimo la testa per vedersi consegnare diverse alternative di primissimo livello e offerte economicamente allettanti. Il commitment di Lautaro nei confronti dell’Inter non cambia, ma ora è nella posizione di chiedere e di ottenere ciò vuole.