Torino, c’è un tabù da sfatare: coinvolto un giocatore della Juventus

Il tabù da sfatare da parte del Torino e che vede coinvolto anche un ex di turno oggi di proprietà della Juventus.

Il Torino di Ivan Juric sta vivendo un’ottima annata in cui i granata sono riusciti ad uscire in tempi davvero brevissimi dalle sabbie mobili della zona retrocessione per stanziare, praticamente per tutto il campionato, nella prima metà della classifica. Un traguardo davvero molto importante che è stato possibile grazie ad un ottimo gruppo davvero coeso e, soprattutto, ad un allenatore che è riuscito ad imporre i propri dettami tecnici e tattici, ma soprattutto mentali, a tutto il gruppo, che è tutto coeso e focalizzato nel fare bene.

C’è tuttavia un tabù da sfatare per i granata e che potrebbe diventare realtà nella giornata di domani quando i piemontesi voleranno in Sardegna per affrontare il Cagliari di Claudio Ranieri, che ha fame di punti salvezza e di uscire il prima possibile dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Le statistiche ed i precedenti, infatti, premiano proprio i rossoblu a discapito del Toro.

Torino, una sola vittoria in 9 scontri diretti con il Cagliari

Il Torino di Juric, infatti, negli ultimi 9 precedenti in trasferta con il Cagliari, ha ottenuto una sola vittoria negli ultimi tempi, grazie ad un giocatore che è stato per tanti anni un vero e proprio punto di riferimento per la squadra così come oggi lo è per la Juventus, compagine in cui milita: stiamo infatti parlando di Bremer, che ha portato i 3 punti a casa nell’ultima vittoria dei granata contro i sardi.

Juric, quindi, dovrà cercare di invertire questo trend contro gli isolani, che avanti ormai da parecchi anni, nella speranza di continuare a mantenere la propria posizione in classifica e rimanere lontano sempre il più possibile dalle zone basse della classifica.