Sacchi va controcorrente ed elogia Pioli, ma c’è chi non ci sta: “Due miracolati”

Nella giornata di oggi si è parlato molto del commento di Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della Nazionale italiana, sull’attuale gestione della squadra rossonera da parte di Stefano Pioli: andiamo a vedere che cosa sta succedendo sui social

Arrigo Sacchi, nelle ultime stagioni, è diventato un vero e proprio personaggio per il mondo dei social. L’allenatore che, con il suo Milan, ha rivoluzionato il modo di giocare a calcio portando alla vittoria e in cima al mondo i rossoneri di Silvio Berlusconi, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, settimana dopo settimana sciorina le sue idee in merito al calcio attuale.

Nella scorsa stagione ad esempio, l’ormai ex tecnico romagnolo aveva commentato in più occasioni la gestione tecnica di Simone Inzaghi bollandola come poco moderna nonostante il piacentino abbia poi raggiunto la finale di Champions League andando vicinissimo alla vittoria contro i giganti del Manchester City. In questa annata invece, Sacchi sta difendendo, anche con una certa tenacia, l’operato di Stefano Pioli che, al momento, si trova terzo in classifica con il Milan, ma è fuori dalla Champions League.

Sacchi difende Pioli, ma i tifosi attaccano Arrigo

Sulla Gazzetta di oggi Sacchi argomenta così in merito al lavoro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan: “I miglioramenti che si notano adesso sono frutto degli insegnamenti del tecnico, su questo non ho dubbi. Logico che, all’inizio della stagione, ci fosse un prezzo da pagare visti i tanti cambiamenti operati in sede di calciomercato. Non è semplice far capire le proprie idee a gente che arriva da un altro universo calcistico“.

Una difesa dell’allenatore parmigiano che non è andata però giù a qualche tifoso del Milan che ha risposto così su Twitter: “Due miracolati e basta… Sacchi ha avuto la fortuna di aver avuto 11 fenomeni e ha vinto meno di quello che poteva vincere, l’altro peggio ancora”. Un attacco pesantissimo nei confronti di un allenatore come Sacchi che invece il calcio l’ha cambiato per davvero e dal quale in molti si sono ispirati, uno su tutti: Pep Guardiola. Andiamo però a vedere il tenore dei tweet in merito all’argomento Sacchi-Pioli sulla stagione del Milan.

ECCO ALCUNI TWEET

Sacchi vive in un mondo immaginario tutto suo ormai — Danny Crane (@dannycrane20181) January 25, 2024

Ma Sacchi ormai dice cose senza nessun logico e senza nessuna aderenza alla realtà, anzi in totale antitesi alla realtà.

Il Milan ha fatto tum tum, noi andiamo avanti a parametri zero e questo dice una tale eresia https://t.co/ag2BM3Vs0E — Diego (@mitrandirr) January 25, 2024

Due miracolati e basta.. sacchi ha avuto la fortuno di aver avuto 11 fenomeni e ha vinto meno di quello che poteva vincere, l'altro peggio ancora https://t.co/EG6qAJtIZ5 — Nico (@NicoMoncadesimo) January 25, 2024