Napoli, Nehuen Perez il quinto colpo per De Laurentiis: le cifre

Il Napoli pronto a realizzare il quinto colpo del suo mercato invernale: i dettagli dell’accordo in vista per Nehuen Perez

Napoli scatenato in questa sessione di mercato. Altro affare in dirittura d’arrivo, dopo Dendoncker a centrocampo gli azzurri pronti a regalare a Mazzarri anche l’atteso colpo in difesa, vale a dire Nehuen Perez: sarebbe il quinto acquisto in questa finestra invernale.

Per il difensore dell’Udinese, ulteriori contatti oggi, con i quali si potrebbe definire l’operazione. De Laurentiis si prepara a pagare l’argentino classe 2000 circa 18 milioni di euro, con 16 milioni di parte fissa e 2 di bonus.