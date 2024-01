La telenovela Moscardo è finita: nel weekend si opera in Qatar | CM.IT

Telenovela chiusa: il talento brasiliano sarà un giocatore del PSG a partire del prossimo luglio. Ora l’intervento al piede che lo terrà fuori gioco fino a metà aprile

È finalmente finita la telenovela Moscardo. Nelle scorse ore il PSG ha ufficializzato l’acquisto del talento brasiliano, dopo le settimane di tentennamenti – con il ragazzo rimasto nel frattempo a Parigi – dovuti al problema al piede (buco all’osso) riscontrato nelle visite mediche.

Come appreso da Calciomercato.it, il diciottenne si opererà a Doha (Qatar) questo weekend per poi iniziare subito il percorso di riabilitazione che dovrebbe consentirgli di rientrare in campo fra circa tre mesi.

I prossimi saranno anche gli ultimi con la maglia del Corinthians, che dall’affare incasserà 22 milioni bonus inclusi, prima di cominciare per davvero l’avventura col PSG al quale il centrocampista si è legato fino a giugno 2028.