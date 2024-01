Dumfries porta 25 milioni: già trovato il sostituto, doppio colpo Inter

Dumfries sacrificato in estate senza rinnovo: Marotta e Ausilio hanno già individuato il sostituto dell’olandese sulla destra. Le manovre della dirigenza dell’Inter

L’Inter, a meno di sorprese, si fermerà a Buchanan in entrata nel mercato invernale, mentre Marotta e Ausilio lavorano alacremente per la finestra invernale.

La dirigenza nerazzurra ha bloccato Zielinski dopo la rottura del polacco con il Napoli e stringe i tempi per un altro parametro zero di spessore come Taremi. Mercoledì nuovo incontro con l’intermediario Pastorello, con il centravanti iraniano (che a giugno si svincolerà dal Porto) sempre più vicino all’accordo con l’Inter. Il duo Marotta-Ausilio si sta portando avanti per le operazioni estive, dove il sacrificato sull’altare del bilancio potrebbe essere Denzel Dumfries. L’olandese è in scadenza nel 2025 e senza rinnovo finirebbe sul mercato a fine stagione.

Calciomercato Inter, assalto in casa Atalanta: Holm più Musso

Le trattative per il prolungamento di Dumfries sono al momento ferme e un un nuovo accordo tra le arti sembra adesso complicato.

L’ex PSV Eindhoven potrebbe portare 20-25 milioni di euro nelle casse di Zhang, con parte del tesoretto che l’Inter investirebbe per il sostituto individuato in Holm. Lo svedese sta facendo bene all’Atalanta ed era già seguito dai vicecampioni d’Europa prima dell’arrivo di Cuadrado a Milano, con il colombiano (sempre ai box per infortunio) destinato a lasciare i nerazzurri dopo una sola stagione. Holm e Buchanan nelle idee dell’Inter e di Inzaghi potrebbe essere la nuova batteria di laterali sulla destra, mentre dall’Atalanta piace anche Musso tra i pali. L’argentino è in uscita dalla compagine orobica ed è un vecchio pallino del Ds Ausilio che cercherebbe l’affondo in caso di mancato riscatto di Audero con la Sampdoria.