Tegola nerazzurra: salta i bianconeri

Tegola in casa nerazzurra: il centrocampista va ko e salta la sfida contro i bianconeri

Brutte notizie in casa nerazzurra. Il tecnico perde il suo perno della mediana: non sarà a disposizione per la sfida di campionato.

Teun Koopmeiners ha infatti rimediato un infortunio alla caviglia che lo costringerà a dare forfait nella sfida di campionato contro l’Udinese valida per la 22esima giornata di Serie A. Il match, in programma sabato alle 15 a Bergamo, non vedrà dunque l’olandese in campo. Un forfait pesante per il tecnico Gian Piero Gasperini, che dovrà quindi fare a meno di uno dei suoi migliori uomini. In casa Atalanta ci si augura che il centrocampista possa tornare poi a disposizione nel prossimo turno di campionato, lo scontro diretto contro la Lazio in programma domenica 4 febbraio alle 18, sempre al Gewiss Stadium.

Questo il comunicato diramato dal club orobico:

“Teun Koopmneiners durante la seduta di allenamento ha riportato una ferita da taglio sul malleolo mediale della caviglia sinistra a cui sono stati applicati dei punti di sutura”.