Napoli-Inter, retroscena Rapuano-Rocchi: arriva la smentita dell’AIA

Continua a far discutere la direzione di gara di Rapuano in Napoli-Inter, il retroscena con Rocchi all’intervallo

Mondo arbitrale italiano sotto osservazione, dopo gli ultimi avvenimenti. L’Associazione Italiana Arbitri, come raccontato da Calciomercato.it, è a rischio commissariamento. Non aiuta, sicuramente, in questo momento la polemica che ruota attorno ad Antonio Rapuano e la sua discutibile direzione di gara in Napoli-Inter di Supercoppa italiana.

Il ‘Mattino’, quotidiano di Napoli, ricostruisce quanto sarebbe accaduto a Riyad, con il designatore arbitrale Gianluca Rocchi che non sarebbe per niente contento della prestazione di Rapuano. Non solo. I due avrebbero avuto, negli spogliatoi, un confronto molto acceso tra primo e secondo tempo. Rocchi non era convinto della scelta del direttore di gara di gestire i cartellini gialli al risparmio nel primo tempo, con il caso Calhanoglu su tutti, ammonito soltanto dopo diversi interventi pericolosi. Da lì la richiesta di cambiare registro al ritorno in campo. Ed effettivamente, di sanzioni disciplinari se ne sono viste di più, con Simeone che in cinque minuti ha rimediato due ammonizioni e la conseguente espulsione. L’Aia, però, respinge queste supposizioni, circolate anche tramite altri organi di stampa, e fa sapere che Rocchi era presente negli spogliatoi solamente per comunicare a Rapuano l’autorizzazione per il minuto di silenzio legato alla scomparsa di Gigi Riva.