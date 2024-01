AIA spaccata, sul tavolo l’ipotesi commissariamento: cosa succede | CM.IT

Gli episodi della finale di Supercoppa italiana ed il servizio de ‘Le Iene’ complicano la situazione di Rocchi. AIA divisa in due fazioni ed ipotesi commissariamento

Sono le settimane più complicate per l’Associazione Italiana Arbitri ed in particolare per il designatore Gianluca Rocchi, già al centro del ciclone per i numerosi episodi controversi che hanno caratterizzato la prima parte di campionato.

La direzione di Rapuano in Napoli-Inter di Supercoppa non è stata affatto gradita ai vertici dell’AIA. Quello di Riyad è solo l’ultimo arbitraggio che ha scatenato le polemiche e fatto finire Rocchi al centro delle critiche. In questo contesto, “aggravato” dal servizio de ‘Le Iene’, l’AIA è ormai divisa in due fazioni. Da una parte Rocchi, Pacifici e il presidente FIGC Gravina, dall’altra l’opposizione di Trentalange e del suo gruppo.

A maggio sono previste le elezioni e, come raccolto da Calciomercato.it, sul tavolo c’è anche l’ipotesi commissariamento. La caduta dell’attuale ‘governo’ dell’AIA anticiperebbe i tempi e l’ago della bilancia è Gianluca Rocchi. Il designatore, infatti, ha importanti offerte dall’estero e dall’Arabia Saudita. Un suo possibile passo indietro non è da escludere.