Smentita ufficiale da parte dell’entourage sulla possibile partenza a gennaio del calciatore

Nonostante i numerosi contatti intrattenuti nelle ultime settimane con agenti e calciatori, il Milan non ha ancora portato a termine la propria missione di gennaio. Il mercato dei rossoneri, infatti, al momento si è fermato a due sole operazioni concluse in entrata: il rientro dal prestito durato solamente pochi mesi di Matteo Gabbia al Villarreal e l’affare a titolo definitivo che ha portato Filippo Terracciano dal Verona a Milanello.

Stefano Pioli, per far fronte ai numerosi infortuni che la squadra ha accusato nella prima metà di stagione soprattutto nel reparto difensivo, si aspetta ancora un colpo di spessore. Il tecnico rossonero è stato costretto nelle ultime settimane ad adattare Theo Hernandez al ruolo di centrale, sacrificando la sua spinta sulla corsia di sinistra. Per evitare di ricadere nelle stesse difficoltà, dunque, vorrebbe aggiungere un altro elemento alla sua rosa.

Negli ultimi giorni vi abbiamo raccontato ad esempio dei sondaggi fatti dal Milan per Ben Godfrey, in uscita dall’Everton. Ma non è tutto, perché sempre in Premier League un profilo assai gradito rimane quello di Clement Lenglet, difensore di proprietà del Barcellona e in prestito all’Aston Villa. Una condizione che rende però complicato riuscire a far quadrare i contorni della trattativa con tutte le parti in causa e che ha portato i rossoneri ad osservare anche altri difensori. Tra questi, oltre a Chalobah e Brassier, è stato valutato anche Tosin Adarabioyo del Fulham.

Calciomercato Milan, l’agente di Adarabioyo smentisce l’addio dal Fulham

Il difensore inglese classe 1997 ha una situazione contrattuale parecchio interessante, considerata la scadenza con il club londinese il prossimo 30 giugno.

Nelle scorse ore, a tal proposito, si è diffusa una notizia secondo la quale il calciatore avrebbe deciso di non prolungare il proprio accordo con il Fulham ed aprire contestualmente ad un possibile addio già nella finestra di questo gennaio. Ipotesi immediatamente stoppata dal fratello e agente del calciatore che immediatamente su ‘Twitter’ ha marchiato come “non vere” le notizie di mercato circolate sul futuro di Tosin Adarabioyo.