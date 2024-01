Lecce-Juventus, il particolare che in pochissimi hanno notato: spunta un video impressionante in rete

In Lecce-Juventus è successo davvero qualcosa di unico a bordo campo, ma nessuno lo ha notato: spunta un video sui social.

Durante Lecce-Juventus, ultima gara di campionato, è successo un fatto davvero molto curioso che ha fatto emozionare ed allo stesso tempo rimanere a bocca aperta tutti i tifosi presenti allo stadio di Via del Mare. La gara, lo ricordiamo, è terminata 3-0 in favore dei bianconeri: alla doppietta di Vlahovic, infatti, nel finale è arrivato il gol di Bremer che ha sancito definitivamente la vittoria della Vecchia Signora, che si è portata così facendo, almeno momentaneamente, al primo posto in campionato.

Un risultato davvero importante impreziosito, per così dire, da una giocata davvero straordinaria, a bordo campo, da parte di Massimiliano Allegri: il video, che è stato pubblicato da un tifoso su X, è diventato fin da subito virale. Nessuno lo aveva notato, dal momento che le telecamere lo avevano inquadrato per pochissimo tempo, con le persone sugli spalti e le persone a casa che si stavano godendo l’incontro. Il tutto è accaduto quando il pallone, lanciato ad una velocità davvero molto elevata, stava per finire fuori dal rettangolo di gioco.

Lecce-Juventus, il numero di Allegri a bordo campo: il video

L’allenatore dei bianconeri lo ha stoppato di tacco per evitare che andasse troppo lontano e si perdesse tempo: il video ha subito fatto il giro del web.

Il video è davvero divertente e fa ricordare a tutti i tifosi della Juventus e non solo il passato da calciatore del tecnico della Juventus. Insomma, il mister dei bianconeri non sembra avere perso il suo tocco magico, come del resto è anche normale che sia dal momento che ha dedicato tutta la sua gioventù al mondo del calcio prima di intraprendere una carriera da allenatore, davvero straordinaria e vincente, che lo ha portato oggi a sedere sulla panchina della Vecchia Signora.