Insulti razzisti a Maignan, Daspo di cinque anni per 4 tifosi dell’Udinese

Tra questi c’è una donna della provincia di Udine. Il club di Pozzo ha già annunciato che bandirà a vita dallo stadio i responsabili dei cori razzisti contro il portiere del Milan

Sono stati individuati altri quattro tifosi friulani che, sabato scorso in occasione di Udinese-Milan, hanno rivolto a Maignan cori e insulti di stampo razzista.

Come riporta l’agenzia ‘Ansa’, trattasi di due uomini e una donna rispettivamente di 45, 32 e 34 anni della provincia di Udine, e di un uomo di 42 anni proprio di Udine. I quattro sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura, con il Questore Alfredo D’Agostino che ha emesso per loro un Daspo di cinque anni, il massimo possibile per questo genere di misura.

Attraverso una nota ufficiale, il club di Pozzo ha già annunciato di aver bandito a vita dallo stadio anche i nuovi 4 soggetti individuati tra i responsabili degli insulti razzisti al numero uno rossonero: “Udinese Calcio, in seguito all’individuazione di ulteriori 4 responsabili degli insulti razzisti a Maignan, comunica di avere bandito a vita dal Bluenergy Stadium anche i 4 soggetti in questione. Come accaduto fin dal primo momento, il club ha proseguito e prosegue il proprio lavoro al fianco della Questura confermando assoluta fermezza nel punire i colpevoli a riprova dell’impegno concreto contro ogni discriminazione”.