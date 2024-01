Caos arbitri, nel mirino la Juventus: “Quattro episodi inspiegabili”

Caos in casa Aia per le prestazioni arbitrali, nel mirino anche la Juventus: “Lo dico da inizio campionato”

Una situazione rovente, con il fuoco che sembra destinato ad alimentarsi sempre più. Sono settimane estremamente complicate per l’Associazione Italiana Arbitri e il suo designatore Gianluca Rocchi.

A gettare ulteriore benzina sono state le dichiarazioni di un arbitro di Serie A a ‘Le Iene’. A riguardo il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, intervistato sempre dal programma di ‘Italia 1’, ha sottolineato la massima trasparenza: “Stiamo cercando di fare del nostro meglio”. Nel frattempo però la situazione continua ad essere rovente: vi abbiamo infatti sottolineato come ci sia anche il rischio di commissariamento.

Errori arbitrali, Ziliani attacca la Juventus: “Ne parlo da inizio campionato”

Le dichiarazioni del direttore di gara di Serie A a ‘Le Iene’ non sono però certamente passate inosservate. Tanti gli errori citati e diverse le squadre che ne hanno tratto beneficio.

A parlare a riguardo è il giornalista Paolo Ziliani, che punta il dito soprattutto contro la Juventus. Nel mirino del giornalista ci sono in particolare quattro episodi da cui la squadra di Massimiliano Allegri avrebbe tratto vantaggio. Dal mancato rigore per il Bologna per fallo di Iling-Junior su Ndoye, al mancato rosso a Gatti in Juventus-Verona. “Lo scrivo da inizio campionato” ha affermato.

Ziliani si è poi affidato a X per scrivere il proprio pensiero: “A ‘Le Iene’, un arbitro di Serie A accusa: “In Juve-Bologna, Juve-Verona e Juve-Roma, 4 inspiegabili errori di arbitro e VAR a favore della Juventus”. Nel programma di ‘Italia 1’ un fischietto in attività racconta i misteri del mondo arbitrale italiano: dove se appartieni alla parrocchia giusta vieni tutelato e protetto anche dopo errori (?) marchiani, altrimenti ti giudicano insufficiente e ti dismettono. Di queste stesse cose, immagini alla mano, scrivo da inizio campionato”.